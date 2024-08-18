Сутки на Донетчине: погибли жители Мирнограда и Торецка, еще восемь человек получили ранения

17 августа в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека в Торецке и Мирнограде, еще восемь ранены в разных населенных пунктах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Кураховской громаде обстреляны Курахово, Трудовое и Анновка. В Мирнограде 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина. В Сухом Яру Покровской громады ранен человек. В Гродовской громаде разрушено 5 домов.

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады 1 дом разрушен и 1 поврежден; в Ямполе разрушен дом; в Новом поврежден магазин. В Константиновке повреждены 2 частных дома, админздание и 2 инфраструктурных объекта; еще 2 дома повреждены в Марково.

Бахмутский район

В Торецке погиб человек, поврежден дом; в Щербиновке 1 человек ранен. В Часовоярской громаде 1 человек ранен, повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1565 человек, в том числе 182 детей.

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