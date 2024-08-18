Доба на Донеччині: загинули двоє мешканців Мирнограда й Торецька, вісім осіб дістали поранення

17 серпня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей у Торецьку й Мирнограді, ще восьмеро поранені в різних населених пунктах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим ФІлашкін.

Покровський район

У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Трудове і Ганнівка. У Мирнограді 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці. У Сухому Яру Покровської громади поранено людину. У Гродівській громаді зруйновано 5 будинків.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено; у Ямполі зруйновано будинок; у Новому пошкоджено крамницю. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Марковому.

Бахмутський район

У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок; у Щербинівці 1 людина поранена. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 господарчі будівлі. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1565 людей, у тому числі 182 дітей.

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