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Новини Війна
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Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Мирнограді на Донеччині, одна людина загинула, ще четверо поранені (оновлено)

Ввечері 17 серпня загарбники поцілили авіабомбою у недобудовану 9-поверхівку у Мирнограді на Донеччині. Одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі - цю інформацію встановлюємо", - повідомив Філашкін.

Оновлена інформація

О 18:30 Філашкін повідомив, що внаслідок ворожого удару одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень. 

Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Мирнограді на Донеччині, троє поранених

Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося.

Філашкін також закликав містян евакуюватися. 

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Автор: 

Донецька область (8368) Мирноград (49)


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Це просто капец. Добре, що недобудова... 🥺☹️😠
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17.08.2024 18:25 Відповісти
А деж наші каби, зеленский? Шо, нема? Шо, от такий мир ти, тварина, бачила в очах вбивці.
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17.08.2024 18:32 Відповісти
Чтобы бросать КАБы нужны десятки а лучше сотни самолетов. А у нас самолеты рашисты на аеродромах уничтожают.
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17.08.2024 19:20 Відповісти
Кацапи- нелюди.
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17.08.2024 18:38 Відповісти
А давай твій будинок КАБом перевіримо на гівно і палки? Геть збочене!
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17.08.2024 18:52 Відповісти
Філашкін, ********, повинен не "закликати містян евакуйовутись", а організувати ЗАВЧАСНУ евакуацію людей, а срана влада має подбати про розміщення цих людей, а не ******* бабки, а не організовувати росіянам з курська лакшері курорт, перекидуючи всі проблеми на людей.
Закликав, та й *** з ними, цими людьми. З африки завезем інших, якщо що?
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17.08.2024 23:17 Відповісти
Головне є клумби
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18.08.2024 01:26 Відповісти
 
 