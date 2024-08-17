Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Мирнограді на Донеччині, одна людина загинула, ще четверо поранені (оновлено)

Ввечері 17 серпня загарбники поцілили авіабомбою у недобудовану 9-поверхівку у Мирнограді на Донеччині. Одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі - цю інформацію встановлюємо", - повідомив Філашкін.

Оновлена інформація

О 18:30 Філашкін повідомив, що внаслідок ворожого удару одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень.

Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося.

Філашкін також закликав містян евакуюватися.

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