Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Мирнограді на Донеччині, одна людина загинула, ще четверо поранені (оновлено)
Ввечері 17 серпня загарбники поцілили авіабомбою у недобудовану 9-поверхівку у Мирнограді на Донеччині. Одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі - цю інформацію встановлюємо", - повідомив Філашкін.
Оновлена інформація
О 18:30 Філашкін повідомив, що внаслідок ворожого удару одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень.
Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося.
Філашкін також закликав містян евакуюватися.
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Закликав, та й *** з ними, цими людьми. З африки завезем інших, якщо що?