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Новости Война
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Оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Мирнограде на Донетчине, один человек погиб, еще четверо ранены. ФОТО (обновлено)

Вечером 17 августа захватчики попали авиабомбой в недостроенную 9-этажку в Мирнограде Донецкой области. Один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне ударили в недостроенную 9-этажку. Доподлинно известно о трех раненых. Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем", - сообщил Филашкин.

Обновленная информация

В 18:30 Филашкин сообщил, что в результате вражеского удара один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения.

Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці в Мирнограді на Донеччині, троє поранених

От многоэтажки, в которую прилетела вражеская авиабомба, почти ничего не осталось.

Филашкин также призвал горожан эвакуироваться.

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Автор: 

Донецкая область (9557) Мирноград (48)


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Це просто капец. Добре, що недобудова... 🥺☹️😠
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17.08.2024 18:25 Ответить
А деж наші каби, зеленский? Шо, нема? Шо, от такий мир ти, тварина, бачила в очах вбивці.
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17.08.2024 18:32 Ответить
Чтобы бросать КАБы нужны десятки а лучше сотни самолетов. А у нас самолеты рашисты на аеродромах уничтожают.
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17.08.2024 19:20 Ответить
Кацапи- нелюди.
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17.08.2024 18:38 Ответить
А давай твій будинок КАБом перевіримо на гівно і палки? Геть збочене!
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17.08.2024 18:52 Ответить
Філашкін, ********, повинен не "закликати містян евакуйовутись", а організувати ЗАВЧАСНУ евакуацію людей, а срана влада має подбати про розміщення цих людей, а не ******* бабки, а не організовувати росіянам з курська лакшері курорт, перекидуючи всі проблеми на людей.
Закликав, та й *** з ними, цими людьми. З африки завезем інших, якщо що?
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17.08.2024 23:17 Ответить
Головне є клумби
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18.08.2024 01:26 Ответить
 
 