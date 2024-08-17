Оккупанты ударили КАБом по многоэтажке в Мирнограде на Донетчине, один человек погиб, еще четверо ранены. ФОТО (обновлено)
Вечером 17 августа захватчики попали авиабомбой в недостроенную 9-этажку в Мирнограде Донецкой области. Один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером город снова попал под вражеский огонь. Россияне ударили в недостроенную 9-этажку. Доподлинно известно о трех раненых. Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем", - сообщил Филашкин.
Обновленная информация
В 18:30 Филашкин сообщил, что в результате вражеского удара один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения.
От многоэтажки, в которую прилетела вражеская авиабомба, почти ничего не осталось.
Филашкин также призвал горожан эвакуироваться.
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Закликав, та й *** з ними, цими людьми. З африки завезем інших, якщо що?