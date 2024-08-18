У Мирнограді та Селидовому на Донеччині посилено комендантську годину, - ОВА

Із понеділка, 19 серпня, у двох прифронтових містах Мирнограді та Селидовому Донецької області запроваджено новий час комендантської години.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник ОВА підписав відповідне розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому.

Зазначається, що відтепер обмеження на пересування вулицями міста для цивільних діятиме з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти завтра, 19 серпня.

"Закликаю всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку!" - додав Філашкін.

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Раніше повідомлялося, що з 12 серпня у двох громадах Харківської області до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17:00 до 9:00.