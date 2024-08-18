В Мирнограде и Селидово на Донетчине усилен комендантский час, - ОВА
С понедельника, 19 августа, в двух прифронтовых городах Мирнограде и Селидово Донецкой области введено новое время комендантского часа.
Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Глава ОГА подписал соответствующее распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово.
Отмечается, что отныне ограничения на передвижение по улицам города для гражданских будет действовать с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа.
"Призываю всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности!" - добавил Филашкин.
Ранее сообщалось, что с 12 августа в двух громадах Харьковской области до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 17:00 до 9:00.
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