В Мирнограде и Селидово на Донетчине усилен комендантский час, - ОВА

С понедельника, 19 августа, в двух прифронтовых городах Мирнограде и Селидово Донецкой области введено новое время комендантского часа.

Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Глава ОГА подписал соответствующее распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово.

Отмечается, что отныне ограничения на передвижение по улицам города для гражданских будет действовать с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать завтра, 19 августа.

"Призываю всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности!" - добавил Филашкин.

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Ранее сообщалось, что с 12 августа в двух громадах Харьковской области до отдельного распоряжения меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 17:00 до 9:00.