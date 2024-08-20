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У Мирнограді поліція розшукуватиме батьків, які переховують своїх дітей від евакуації, - МВА

У Мирнограді на Донеччині поліція розшукуватиме батьків, які ховають від евакуації своїх дітей

У Мирнограді Донецької області продовжується евакуація цивільних, однак деякі батьки приховують своїх дітей. Правоохоронці проходитимуть по домівках, щоб розшукати їх.

Про це в етері Радіо Свобода розповів виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде – як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть недостовірну інформацію, що діти давно виїхали. Будемо подомовий обхід (робити, – ред.). Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів", - заявив Третяк.

Він також закликав людей евакуюватися якомога швидше з Мирнограда і Мирноградської громади, бо далі ситуація буде лише погіршуватися і "краще не буде".

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Наразі лінія фронту розташована менш ніж за 5 кілометрів від Мирнограда. За даними місцевої влади, у місті залишається приблизно 16 тисяч людей.

Третяк сподівається, що до кінця цього тижня ця кількість зменшиться до 10 тисяч.

"Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей", - зауважив він.

У МВА додали, що людей, яких не встигнуть вивезти з міста, очікує лише життя під постійними обстрілами, можливо без води та світла.

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Автор: 

діти (5054) евакуація (2308) Донецька область (8386) Мирноград (49)


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Топ коментарі
+7
Дітей примусово вилучати та вивозити, "ждунів" залишати, хай насолоджуються "руським миром".
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20.08.2024 12:27
+6
генерал Буданов заявив, що у російської армії залишилось ресурсів на місяць-півтора для активних наступальних бойових дій.
"З того часу минуло вже два тижні, тому у росіян залишилось максимум на місяць ресурсів для ведення активних бойових дій. Після цього армія РФ буде змушена взяти оперативну паузу.https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov-proanalizuvav-na-skilki-chasu-u-rosiyan-zalishilos-resursiv-dlya-vedennya-aktivnikh-boyovikh-diy
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20.08.2024 12:35
+6
та да, візьмуть паузу й вип'ємо каву у Криму ? дитячі мрії
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20.08.2024 12:47
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Дітей примусово вилучати та вивозити, "ждунів" залишати, хай насолоджуються "руським миром".
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20.08.2024 12:27 Відповісти
таких дітей потім змінюють
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20.08.2024 12:34 Відповісти
звісно, як що припинити вплив на них родичів-ждунів, та з любов'ю до них відноситись, виростуть справжніми украми.
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20.08.2024 12:42 Відповісти
Знайома в Покровську працює в службі у справах неповнолітніх: видали каску, бронік та відомость з адресами дітей.
Їздять з військовими, під розпис , з вказанням дати - забирають дітей в евакуацію. Без умовлянь!
Тільки так треба із цими ватяними паличками робити
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20.08.2024 12:54 Відповісти
генерал Буданов заявив, що у російської армії залишилось ресурсів на місяць-півтора для активних наступальних бойових дій.
"З того часу минуло вже два тижні, тому у росіян залишилось максимум на місяць ресурсів для ведення активних бойових дій. Після цього армія РФ буде змушена взяти оперативну паузу.https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-viyskoviy-ekspert-seleznov-proanalizuvav-na-skilki-chasu-u-rosiyan-zalishilos-resursiv-dlya-vedennya-aktivnikh-boyovikh-diy
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20.08.2024 12:35 Відповісти
Ага , воно такий генерал , як і я .
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20.08.2024 12:38 Відповісти
та да, візьмуть паузу й вип'ємо каву у Криму ? дитячі мрії
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20.08.2024 12:47 Відповісти
https://youtu.be/oRGC_-H0Cwg?si=14Qa_6Fkuo708PCi&t=1753
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20.08.2024 13:46 Відповісти
Буданов сказав.., і люди досіх пір вірять тому що воно меле...мда
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23.08.2024 05:02 Відповісти
Нагадаю ждунам !!
Полонений росіянин про злочини своєї групи під час боїв за Авдіївку: "Изнасиловали троих мальчиков, пять девочек, шесть женщин. И поставили их к стенке". Джерело:
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20.08.2024 12:37 Відповісти
То ждуни не везіть на вільні території а з батьками нах с пляжа на рідні болота до полярного ведмедя і північного сяйва хай насолоджуються звідки приперлося нехай туди і бреде
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20.08.2024 12:40 Відповісти
А чому це так просто віддати дитину батькам, яким наплювати на те, що дитина може загинути під обстрілами? Чому ми не бачимо в цій дитині майбутнє України? Чому тіж самі німці вилучають наших дітей з родини, більш менш благополучної, а ми так просто повинні їх наражати на небезпеку?
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20.08.2024 13:09 Відповісти
Хм... Ну я не знаю как тут быть. Но если бы я жил в прифронтовом регионе и не мог выехать я бы детей все равно оттуда вывез, но не путем эвакуации, а при помощи друзей.
Да сложно, да не всегда безопасно, но лучше, чем оставлять их в зоне возможной оккупации.
У меня нет детей, поэтому я не эксперт, просто так чувствую, но у меня есть жена и я её из Киева отправил в Европу со скандалами, её слезами и моей уверенностью, что ей на войне не место ещё в первые дни марта.
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20.08.2024 12:42 Відповісти
Це ж треба так любити руцкій мир,що готові як в біблії пожертвувати своїми дітьми.
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20.08.2024 12:58 Відповісти
 
 