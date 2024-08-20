У Мирнограді поліція розшукуватиме батьків, які переховують своїх дітей від евакуації, - МВА
У Мирнограді Донецької області продовжується евакуація цивільних, однак деякі батьки приховують своїх дітей. Правоохоронці проходитимуть по домівках, щоб розшукати їх.
Про це в етері Радіо Свобода розповів виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Є в нас випадки, коли батьки ховають дітей. Сьогодні в нас нарада з поліцією буде – як ми будемо працювати з такими людьми, як ми будемо розшукувати таких батьків, які ховають дітей і кажуть недостовірну інформацію, що діти давно виїхали. Будемо подомовий обхід (робити, – ред.). Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів", - заявив Третяк.
Він також закликав людей евакуюватися якомога швидше з Мирнограда і Мирноградської громади, бо далі ситуація буде лише погіршуватися і "краще не буде".
Наразі лінія фронту розташована менш ніж за 5 кілометрів від Мирнограда. За даними місцевої влади, у місті залишається приблизно 16 тисяч людей.
Третяк сподівається, що до кінця цього тижня ця кількість зменшиться до 10 тисяч.
"Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей", - зауважив він.
У МВА додали, що людей, яких не встигнуть вивезти з міста, очікує лише життя під постійними обстрілами, можливо без води та світла.
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