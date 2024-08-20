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Новости Война
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Рашисты атаковали пригород Херсона: Пострадали 2 человека

Рашисти атакували передмістя Херсону з БПЛА

Российские войска атаковали из БПЛА пригород Херсона, в результате чего пострадали 2 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киндейке под удар вражеского БПЛА попал 62-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму и осколочное ранение стопы.

Во дворе собственного дома из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал 36-летний житель Садового. У него диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног", - говорится в сообщении.

Обоих пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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обстрел (27016) Херсонская область (4736)


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