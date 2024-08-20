Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области. Погиб 15-летний мальчик, еще пятеро ранены. ФОТОрепортаж
Во вторник, 20 августа, российские захватчики ударили по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области. В результате вражеского обстрела погиб 15-летний подросток, еще пятеро ранены.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за обстрела россиянами кафе трое детей получили ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
"Враг ударил прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми", - пишет Федоров.
Обновленная информация
Впоследствии в Нацполиции сообщили, что в результате вражеского обстрела получили ранения четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.
"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", - говорится в сообщении.
По данным полицейских, враг ударил по поселку в 17:45. Боеприпас, тип которого еще устанавливается, попал рядом с торговым киоском.
Также в Нацполиции показали фото последствий вражеских обстрелов.
Дополнено
В 20:39 пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что в результате российской атаки на детское кафе в Запорожской области погиб 15-летний подросток. Парень скончался во время реанимационных мероприятий.
"Вследствие попадания вражеского снаряда в объект отдыха, расположенного вблизи детской площадки села Малокатериновки Запорожского района, ранены 18-летняя девушка и четверо детей 11, 14, 15 и 17 лет. Во время реанимационных мероприятий 15-летний парень умер", - говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следователей, оккупанты обстреляли пригород Запорожья около 17:40 20 августа.
В 20:42 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что вследствие обстрела россиянами детского кафе "Левада" пострадали пять человек, из них четыре ребенка.
Читайте также: На Запорожье враг 376 раз бил по 9 населенным пунктам. Атаковал два района Днепропетровщины
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо б виїхали всі, як ви - то і питань вже не було б.
Кожен в Україні знає, що може прилетіти в нього або в близьких.
У дітей третій день народження під час війни. Всі не будуть святкувати їх в підвалах, як стратегам з Німеччини хотілося, щоб не було зрадоньки.
щоб тобі язика і пальці покрутило ! 👿
буде вчити нас як у самому Києві по п'ять разів за ніч лунає сирена ППО.
а що вже казати про нещасні прифронтові території?
там що, людям стати земляними хробаками ? 👿
Родині співчуття.
****** влада, ви суки, для дітей дипломатів робите все, а для звичайних дітей, для збереження їхнього життя, для майбутнього України - нуль.
"сделаем их вместе"
сделалі, курви ! 👿
Але мені нагадало іншу ситуацію в напівобложеному Чернігові в березні 2022 року. Тоді рашисти знали від зрадників місце розташування пункту видачі хліба й час, коли там розпочнуть роботу й буде найбільше людей. Саме тоді прицільно нанесли удар в саму гущу людей.
Так і тут селищна крамничка, під якою зібралася група підлітків. І якась бидлота, як і в Чернігові, подала ворогу сигнал на обстріл. Селище Малокатеринівське (помилково писали, що це було в Запоріжжі) зовсім поблизу лінії фронту, що проходить через сусіднє Кам'янське десь за 5 кілометрів. Прицільний удар могли нанести прямою наводкою з артилерії. І хтось мусив таки дати сигнал. Хтось місцевий...