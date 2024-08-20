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Новости Война
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Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области. Погиб 15-летний мальчик, еще пятеро ранены. ФОТОрепортаж

Запоріжжя, обстріл

Во вторник, 20 августа, российские захватчики ударили по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области. В результате вражеского обстрела погиб 15-летний подросток, еще пятеро ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за обстрела россиянами кафе трое детей получили ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Враг ударил прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми", - пишет Федоров.

Обновленная информация

Впоследствии в Нацполиции сообщили, что в результате вражеского обстрела получили ранения четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.

Запоріжжя, обстріл

"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", - говорится в сообщении.

Запоріжжя, обстріл

По данным полицейских, враг ударил по поселку в 17:45. Боеприпас, тип которого еще устанавливается, попал рядом с торговым киоском.

Также в Нацполиции показали фото последствий вражеских обстрелов.

обстріл

обстріл

обстріл

Дополнено

В 20:39 пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что в результате российской атаки на детское кафе в Запорожской области погиб 15-летний подросток. Парень скончался во время реанимационных мероприятий.

"Вследствие попадания вражеского снаряда в объект отдыха, расположенного вблизи детской площадки села Малокатериновки Запорожского района, ранены 18-летняя девушка и четверо детей 11, 14, 15 и 17 лет. Во время реанимационных мероприятий 15-летний парень умер", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следователей, оккупанты обстреляли пригород Запорожья около 17:40 20 августа.

В 20:42 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что вследствие обстрела россиянами детского кафе "Левада" пострадали пять человек, из них четыре ребенка.

Читайте также: На Запорожье враг 376 раз бил по 9 населенным пунктам. Атаковал два района Днепропетровщины

Автор: 

дети (6481) обстрел (27016) Запорожская область (3061)


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Топ комментарии
+25
Ви з сімнадцятого сторіччя вискочили? Звичайні кафе, які є майже у кожному супермаркету та будівельному гіпермаркету, щоб можна було щось швидко поїсти. Звісно навчилися - навчилися жити на війні. А ви можете повернутися з германії - спеціалістказ ППО - показати своїм прикладом, як треба воювати та жити
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20.08.2024 18:48
+19
Ну вам же з Германії видніше кому і як тут жити ...
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20.08.2024 18:49
+18
Тому що люди залишились тут, жити, працювати та допомагати.
Якщо б виїхали всі, як ви - то і питань вже не було б.
Кожен в Україні знає, що може прилетіти в нього або в близьких.
У дітей третій день народження під час війни. Всі не будуть святкувати їх в підвалах, як стратегам з Німеччини хотілося, щоб не було зрадоньки.
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20.08.2024 20:18
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Невже нічому не навчилися? Які кафе тим паче дитячі....чи не війна і чи ворог не цинічно обстрілами знищує усе живе
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20.08.2024 18:44 Ответить
Ви з сімнадцятого сторіччя вискочили? Звичайні кафе, які є майже у кожному супермаркету та будівельному гіпермаркету, щоб можна було щось швидко поїсти. Звісно навчилися - навчилися жити на війні. А ви можете повернутися з германії - спеціалістказ ППО - показати своїм прикладом, як треба воювати та жити
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20.08.2024 18:48 Ответить
Ні не звичайне. Це дитяче кафе з дитячим майданчиком. Йти туди - самогубство.
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20.08.2024 21:43 Ответить
у тому селі дітям вдома безпечніше ? 👿
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20.08.2024 21:51 Ответить
Та ви що, ні. Безпечніше там, куди наведуть для збільшення кількості жертв
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20.08.2024 22:09 Ответить
Ну вам же з Германії видніше кому і як тут жити ...
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20.08.2024 18:49 Ответить
приїдь, розкажи дітям на прифронтових основи безпеки
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20.08.2024 18:54 Ответить
Усе залежить від батьків. Дивилася відео де маленький хлопчик роздає цукерки Воїнам. Він точно знає,хто такі захисники, що війна. Досить маніпуляції, війна не береже нікого ,а діти повинні знати чому в кафе сьогодні не можна. Відносно супермаркетів, проблема скупчення людей. Хоча,може в Україні не має війни, що так на мене накинулися
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20.08.2024 20:03 Ответить
Тому що люди залишились тут, жити, працювати та допомагати.
Якщо б виїхали всі, як ви - то і питань вже не було б.
Кожен в Україні знає, що може прилетіти в нього або в близьких.
У дітей третій день народження під час війни. Всі не будуть святкувати їх в підвалах, як стратегам з Німеччини хотілося, щоб не було зрадоньки.
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20.08.2024 20:18 Ответить
А як батькам та дітям знати, що сьогодні не можна, а завтра вже можна?
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20.08.2024 21:27 Ответить
валька-курва ! 👿

щоб тобі язика і пальці покрутило ! 👿

буде вчити нас як у самому Києві по п'ять разів за ніч лунає сирена ППО.
а що вже казати про нещасні прифронтові території?
там що, людям стати земляними хробаками ? 👿
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20.08.2024 21:50 Ответить
вафлєнтіна
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21.08.2024 00:13 Ответить
А ми, тим часом, гуманітарку в Суджі роздаємо...
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20.08.2024 18:58 Ответить
Ага, й переймаємось, щоб всім вистачило. Полонених лікуємо та відкормлюємо. Мокши за життя на раїсі так не харчувались.
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20.08.2024 19:02 Ответить
Більше переймаємось тим,що про нас цивілізований світ подумає((з бабками українською якусь ****"питають(А бабки тихо скинуть фотку розкварт ированих і прилитить іскандер(((
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20.08.2024 21:10 Ответить
Поки ми переймаємось тим, як виглядаємо в очах міжнародної спільноти - вона пернймаєтьсч тим, як виглядає сама й кожна країна окремо..
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20.08.2024 21:21 Ответить
Суми вже прийняли мати та дорослого сина iз Суджи....😠
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20.08.2024 23:52 Ответить
Хтось говорить про жорстокість німецьких нацистів ,та куди їм братись до ******** рашиських злочинців ,ці варвари свідомо убивають щоденно мирних громадян зокрема і дітей, все руйнують в тому числі школи ,лікарні ,дит. садки ,спалюють книги в бібліотеках ,на жаль в нас така беззуба інформаційна політика яка мала б доноситти до світової спільноти злочини рашистів ,також бездіяльність МЗС яка мала б працювати як з міжнародними організаціями так і українською діаспорою ,натомість пусті розмови про якийсь саміт миру.
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20.08.2024 20:01 Ответить
все стало зрозуміло в перший рік, коли на Пасху рашисти не тільки не припиняли бойових дій, а й запускали крилаті ракети в тил
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20.08.2024 20:25 Ответить
Кацапи - це навіть не тварини. Це - сарана. Тобто, комахи...
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20.08.2024 20:10 Ответить
Нежить.
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20.08.2024 21:17 Ответить
нагадало часи пужарю в парашной "зімнєй вішнє". посідєлки в відпустці в кодлі бувших знайомих. ну я й видав "та й х.з. ними. кацапні поменшало". одна "яжемать" аж позеленіла ще до виборів зєлі - "как ты можеш такое гаварить! там маленькіє дєткі пагарелі!". пройшло 6 років. тепер вона вже "яжемать-інстасамочка". тотально перейшла на мову, хоча її личинки, яких вона тягає по кафєчєчках, знімаючи відосіки в сторіз, так і гутарят по дамашнєму - по парашному. до сьогодні їй везе, з обстрілами й з пожежами після них. сьогодні - понти дороже.
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20.08.2024 20:35 Ответить
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20.08.2024 21:19 Ответить
Що скаже генсек ООН Гуттериш, де Амністі інтернешнл, достатньо сильно стурбувались? До вбивства українських дітей всі звикли, вже не турбує?
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20.08.2024 21:52 Ответить
Бляха, це горе.
Родині співчуття.
****** влада, ви суки, для дітей дипломатів робите все, а для звичайних дітей, для збереження їхнього життя, для майбутнього України - нуль.
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20.08.2024 21:52 Ответить
вже не влада, а мудрий український наріт:

"сделаем их вместе"

сделалі, курви ! 👿
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20.08.2024 21:55 Ответить
А этот все подземные школы строит своими фирмами. Лицемер....
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20.08.2024 23:56 Ответить
А в курске нет детских кафе что ли? Или больниц. Какая-то односторонняя война получается...
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21.08.2024 07:50 Ответить
10 км від лінії фронту, будь яка стволка дістає, яке може бути дитяче кафе взагалі?
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21.08.2024 11:09 Ответить
Учорашня трагедія в Малокатеринівському на Запорожжі. 5 уражених дітей, 1 хлопчик помер у лікарні. Русня убивця дітей.
Але мені нагадало іншу ситуацію в напівобложеному Чернігові в березні 2022 року. Тоді рашисти знали від зрадників місце розташування пункту видачі хліба й час, коли там розпочнуть роботу й буде найбільше людей. Саме тоді прицільно нанесли удар в саму гущу людей.
Так і тут селищна крамничка, під якою зібралася група підлітків. І якась бидлота, як і в Чернігові, подала ворогу сигнал на обстріл. Селище Малокатеринівське (помилково писали, що це було в Запоріжжі) зовсім поблизу лінії фронту, що проходить через сусіднє Кам'янське десь за 5 кілометрів. Прицільний удар могли нанести прямою наводкою з артилерії. І хтось мусив таки дати сигнал. Хтось місцевий...
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21.08.2024 15:29 Ответить
 
 