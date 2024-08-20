Оккупанты ударили по детскому кафе в Запорожской области. Погиб 15-летний мальчик, еще пятеро ранены. ФОТОрепортаж

Во вторник, 20 августа, российские захватчики ударили по детскому кафе в поселке Малокатериновка Запорожской области. В результате вражеского обстрела погиб 15-летний подросток, еще пятеро ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за обстрела россиянами кафе трое детей получили ранения. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Враг ударил прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми", - пишет Федоров.

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Впоследствии в Нацполиции сообщили, что в результате вражеского обстрела получили ранения четверо детей: 11, 14, 15 и 17 лет, и девушка 18-ти лет. Помощь пострадавшим на месте происшествия оказывали парамедики полиции.

"15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводят реанимационные мероприятия, состояние других пострадавших стабильное", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, враг ударил по поселку в 17:45. Боеприпас, тип которого еще устанавливается, попал рядом с торговым киоском.

Также в Нацполиции показали фото последствий вражеских обстрелов.

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В 20:39 пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что в результате российской атаки на детское кафе в Запорожской области погиб 15-летний подросток. Парень скончался во время реанимационных мероприятий.

"Вследствие попадания вражеского снаряда в объект отдыха, расположенного вблизи детской площадки села Малокатериновки Запорожского района, ранены 18-летняя девушка и четверо детей 11, 14, 15 и 17 лет. Во время реанимационных мероприятий 15-летний парень умер", - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следователей, оккупанты обстреляли пригород Запорожья около 17:40 20 августа.

В 20:42 глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что вследствие обстрела россиянами детского кафе "Левада" пострадали пять человек, из них четыре ребенка.

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