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Новини Війна
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Окупанти вдарили по дитячому кафе у Запорізькій області. Загинув 15-річний хлопчик, ще четверо поранені. ФОТОрепортаж

У вівторок, 20 серпня, російські загарбники вдарили по дитячому кафе у селищі Малокатеринівка Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 15-річний підліток, ще четверо зазнали поранень. 

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Через обстріл росіянами кафе троє дітей зазнали поранень. Одна дитина перебуває у важкому стані.

"Ворог влучив прямо у дитяче кафе. Терорист калічить цивільних людей і не зупиниться навіть перед дітьми", - пише Федоров.

Оновлена інформація

Згодом у Нацполіції повідомили, що унаслідок ворожого обстрілу дістали поранення четверо дітей: 11, 14, 15 та 17 років, та дівчина 18-ти років. Допомогу постраждалим на місці події надавали парамедики поліції.

Запоріжжя, обстріл

"15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводять реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний", - йдеться у повідомленні.

Запоріжжя, обстріл

За даними поліцейських, ворог вдарив по селищу о 17:45. Боєприпас, тип якого ще встановлюється, влучив поруч з торговельним кіоском.

Також у Нацполіції показали фото наслідків ворожого обстрілу.

обстріл

обстріл

обстріл

Доповнено

О 20:39 пресслужба Офісіу генерального прокурора повідомила, що унаслідок російської атаки на дитяче кафе в Запорізькій області загинув 15-річний підліток. Хлопець помер під час реанімаційних заходів.

"Внаслідок влучання ворожого снаряду в обʼєкт відпочинку, розташованого поблизу дитячого майданчика села Малокатеринівки Запорізького району, поранено 18-річну дівчину та четверо дітей 11, 14, 15 та 17 років. Під час реанімаційних заходів 15-річний хлопець помер", - йдеться у повідомленні відомства.

У прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідчих, окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя близько 17:40 20 серпня. 

У прокуратурі додали, що дані щодо потерпілих уточнюються.

О 20:42 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу росіянами дитячого кафе "Левада" постраждали п'ятеро людей, з них чотири дитини.

Читайте також: На Запоріжжі ворог 376 разів бив по 9 населених пунктах. Атакував два райони Дніпропетровщини

Автор: 

діти (5054) обстріл (28339) Запорізька область (3583)


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Топ коментарі
+25
Ви з сімнадцятого сторіччя вискочили? Звичайні кафе, які є майже у кожному супермаркету та будівельному гіпермаркету, щоб можна було щось швидко поїсти. Звісно навчилися - навчилися жити на війні. А ви можете повернутися з германії - спеціалістказ ППО - показати своїм прикладом, як треба воювати та жити
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20.08.2024 18:48
+19
Ну вам же з Германії видніше кому і як тут жити ...
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20.08.2024 18:49
+18
Тому що люди залишились тут, жити, працювати та допомагати.
Якщо б виїхали всі, як ви - то і питань вже не було б.
Кожен в Україні знає, що може прилетіти в нього або в близьких.
У дітей третій день народження під час війни. Всі не будуть святкувати їх в підвалах, як стратегам з Німеччини хотілося, щоб не було зрадоньки.
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20.08.2024 20:18
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Невже нічому не навчилися? Які кафе тим паче дитячі....чи не війна і чи ворог не цинічно обстрілами знищує усе живе
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20.08.2024 18:44 Відповісти
Ви з сімнадцятого сторіччя вискочили? Звичайні кафе, які є майже у кожному супермаркету та будівельному гіпермаркету, щоб можна було щось швидко поїсти. Звісно навчилися - навчилися жити на війні. А ви можете повернутися з германії - спеціалістказ ППО - показати своїм прикладом, як треба воювати та жити
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20.08.2024 18:48 Відповісти
Ні не звичайне. Це дитяче кафе з дитячим майданчиком. Йти туди - самогубство.
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20.08.2024 21:43 Відповісти
у тому селі дітям вдома безпечніше ? 👿
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20.08.2024 21:51 Відповісти
Та ви що, ні. Безпечніше там, куди наведуть для збільшення кількості жертв
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20.08.2024 22:09 Відповісти
Ну вам же з Германії видніше кому і як тут жити ...
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20.08.2024 18:49 Відповісти
приїдь, розкажи дітям на прифронтових основи безпеки
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20.08.2024 18:54 Відповісти
Усе залежить від батьків. Дивилася відео де маленький хлопчик роздає цукерки Воїнам. Він точно знає,хто такі захисники, що війна. Досить маніпуляції, війна не береже нікого ,а діти повинні знати чому в кафе сьогодні не можна. Відносно супермаркетів, проблема скупчення людей. Хоча,може в Україні не має війни, що так на мене накинулися
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20.08.2024 20:03 Відповісти
Тому що люди залишились тут, жити, працювати та допомагати.
Якщо б виїхали всі, як ви - то і питань вже не було б.
Кожен в Україні знає, що може прилетіти в нього або в близьких.
У дітей третій день народження під час війни. Всі не будуть святкувати їх в підвалах, як стратегам з Німеччини хотілося, щоб не було зрадоньки.
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20.08.2024 20:18 Відповісти
А як батькам та дітям знати, що сьогодні не можна, а завтра вже можна?
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20.08.2024 21:27 Відповісти
валька-курва ! 👿

щоб тобі язика і пальці покрутило ! 👿

буде вчити нас як у самому Києві по п'ять разів за ніч лунає сирена ППО.
а що вже казати про нещасні прифронтові території?
там що, людям стати земляними хробаками ? 👿
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20.08.2024 21:50 Відповісти
вафлєнтіна
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21.08.2024 00:13 Відповісти
А ми, тим часом, гуманітарку в Суджі роздаємо...
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20.08.2024 18:58 Відповісти
Ага, й переймаємось, щоб всім вистачило. Полонених лікуємо та відкормлюємо. Мокши за життя на раїсі так не харчувались.
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20.08.2024 19:02 Відповісти
Більше переймаємось тим,що про нас цивілізований світ подумає((з бабками українською якусь ****"питають(А бабки тихо скинуть фотку розкварт ированих і прилитить іскандер(((
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20.08.2024 21:10 Відповісти
Поки ми переймаємось тим, як виглядаємо в очах міжнародної спільноти - вона пернймаєтьсч тим, як виглядає сама й кожна країна окремо..
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20.08.2024 21:21 Відповісти
Суми вже прийняли мати та дорослого сина iз Суджи....😠
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20.08.2024 23:52 Відповісти
Хтось говорить про жорстокість німецьких нацистів ,та куди їм братись до ******** рашиських злочинців ,ці варвари свідомо убивають щоденно мирних громадян зокрема і дітей, все руйнують в тому числі школи ,лікарні ,дит. садки ,спалюють книги в бібліотеках ,на жаль в нас така беззуба інформаційна політика яка мала б доноситти до світової спільноти злочини рашистів ,також бездіяльність МЗС яка мала б працювати як з міжнародними організаціями так і українською діаспорою ,натомість пусті розмови про якийсь саміт миру.
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20.08.2024 20:01 Відповісти
все стало зрозуміло в перший рік, коли на Пасху рашисти не тільки не припиняли бойових дій, а й запускали крилаті ракети в тил
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20.08.2024 20:25 Відповісти
Кацапи - це навіть не тварини. Це - сарана. Тобто, комахи...
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20.08.2024 20:10 Відповісти
Нежить.
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20.08.2024 21:17 Відповісти
нагадало часи пужарю в парашной "зімнєй вішнє". посідєлки в відпустці в кодлі бувших знайомих. ну я й видав "та й х.з. ними. кацапні поменшало". одна "яжемать" аж позеленіла ще до виборів зєлі - "как ты можеш такое гаварить! там маленькіє дєткі пагарелі!". пройшло 6 років. тепер вона вже "яжемать-інстасамочка". тотально перейшла на мову, хоча її личинки, яких вона тягає по кафєчєчках, знімаючи відосіки в сторіз, так і гутарят по дамашнєму - по парашному. до сьогодні їй везе, з обстрілами й з пожежами після них. сьогодні - понти дороже.
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20.08.2024 20:35 Відповісти
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20.08.2024 21:19 Відповісти
Що скаже генсек ООН Гуттериш, де Амністі інтернешнл, достатньо сильно стурбувались? До вбивства українських дітей всі звикли, вже не турбує?
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20.08.2024 21:52 Відповісти
Бляха, це горе.
Родині співчуття.
****** влада, ви суки, для дітей дипломатів робите все, а для звичайних дітей, для збереження їхнього життя, для майбутнього України - нуль.
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20.08.2024 21:52 Відповісти
вже не влада, а мудрий український наріт:

"сделаем их вместе"

сделалі, курви ! 👿
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20.08.2024 21:55 Відповісти
А этот все подземные школы строит своими фирмами. Лицемер....
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20.08.2024 23:56 Відповісти
А в курске нет детских кафе что ли? Или больниц. Какая-то односторонняя война получается...
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21.08.2024 07:50 Відповісти
10 км від лінії фронту, будь яка стволка дістає, яке може бути дитяче кафе взагалі?
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21.08.2024 11:09 Відповісти
Учорашня трагедія в Малокатеринівському на Запорожжі. 5 уражених дітей, 1 хлопчик помер у лікарні. Русня убивця дітей.
Але мені нагадало іншу ситуацію в напівобложеному Чернігові в березні 2022 року. Тоді рашисти знали від зрадників місце розташування пункту видачі хліба й час, коли там розпочнуть роботу й буде найбільше людей. Саме тоді прицільно нанесли удар в саму гущу людей.
Так і тут селищна крамничка, під якою зібралася група підлітків. І якась бидлота, як і в Чернігові, подала ворогу сигнал на обстріл. Селище Малокатеринівське (помилково писали, що це було в Запоріжжі) зовсім поблизу лінії фронту, що проходить через сусіднє Кам'янське десь за 5 кілометрів. Прицільний удар могли нанести прямою наводкою з артилерії. І хтось мусив таки дати сигнал. Хтось місцевий...
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21.08.2024 15:29 Відповісти
 
 