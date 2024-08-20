На Запоріжжі ворог 376 разів бив по 9 населених пунктах. Атакував два райони Дніпропетровщини

Впродовж минулої доби окупанти 376 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області. Атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по П'ятихатках, Малинівці, Роботиному та Левадному, розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Крім того:

218 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку;

6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе;

148 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

З вечора 19 серпня російські війська атакували два райони Дніпропетровської області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

На Синельниківський район ворог скерував безпілотник. На Нікопольщині поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Випустив декілька артилерійських снарядів по Мирівській громаді. А вже зранку обстріляв Марганецьку і продовжив терор Нікополя. Постраждала одна людина.

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