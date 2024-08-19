Протягом дня окупанти вдарили по Нікопольщині дронами та артилерією: обстрілів зазнали райцентр та 3 громади. ФОТОрепортаж

Протягом 19 серпня російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак.

Так, за його інформацією, на Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Агресор цілив з артилерії, бив дронами-камікадзе. Скинув і снаряд з БпЛА.

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Сталася пожежа. Знищені 2 приватні будинки та авто. Пошкоджена багатоповерхівка.

Також артобстріли пережили й Синельниківщина та Криворіжжя. В останньому дісталося Зеленодольській громаді. Там потрощені інфраструктура, сонячні панелі та господарська споруда.







"Вдень окупанти спрямували на Дніпропетровщину розвідувальний дрон. Його знищили оборонці неба. Втім, не минулося без наслідків. Пошкоджень зазнали сонячні панелі", - уточнив Лисак.

Як зауважили в ОВА, всюди – без загиблих і постраждалих.