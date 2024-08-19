В течение дня оккупанты ударили по Никопольщине дронами и артиллерией: обстрелы получили райцентр и 3 громады. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 19 августа российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В частности, по его информации, на Никопольщине пострадали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Агрессор целился из артиллерии, бил дронами-камикадзе. Сбросил и снаряд с БпЛА.
Произошел пожар. Уничтожены 2 частных дома и авто. Повреждена многоэтажка.
Также артобстрелы пережили и Синельниковщина и Криворожье. В последнем досталось Зеленодольской громаде. Там повреждены инфраструктура, солнечные панели и хозяйственная постройка.
"Днем оккупанты направили на Днепропетровщину разведывательный дрон. Его уничтожили защитники неба. Впрочем, не обошлось без последствий. Повреждения получили солнечные панели", - уточнил Лысак.
Как отметили в ОВА, везде - без погибших и пострадавших.
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