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В течение дня оккупанты ударили по Никопольщине дронами и артиллерией: обстрелы получили райцентр и 3 громады. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 19 августа российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В частности, по его информации, на Никопольщине пострадали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская громады. Агрессор целился из артиллерии, бил дронами-камикадзе. Сбросил и снаряд с БпЛА.

Смотрите также: Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией: обстрелам подверглись райцентр и 2 громады. ФОТОрепортаж

Произошел пожар. Уничтожены 2 частных дома и авто. Повреждена многоэтажка.

Также артобстрелы пережили и Синельниковщина и Криворожье. В последнем досталось Зеленодольской громаде. Там повреждены инфраструктура, солнечные панели и хозяйственная постройка.

Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини

"Днем оккупанты направили на Днепропетровщину разведывательный дрон. Его уничтожили защитники неба. Впрочем, не обошлось без последствий. Повреждения получили солнечные панели", - уточнил Лысак.

Как отметили в ОВА, везде - без погибших и пострадавших.

Автор: 

обстрел (27151) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3948)


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В течении дня, в течении как только захватили Энергодар происходит наращивание обстрелов..
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19.08.2024 19:47 Ответить
 
 