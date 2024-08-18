Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией: обстрелам подверглись райцентр и 2 громады. ФОТОрепортаж

В течение дня оккупанты били дронами и атритлерией по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмме написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В общем российские войска совершили почти полтора десятка атак.

В результате обстрелов повреждены промышленное предприятие, одиннадцать частных домов, семь хозяйственных построек, еще одна - уничтожена.

Разбиты складское здание, легковой автомобиль, мотоцикл. Повреждены четыре газопровода, полдесятка линий электропередач и солнечная панель. Горела сухая трава. Пожар потушили.

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Также по уточненной информации, во время утренней атаки в Никополе загорелся гараж. Огонь потушили.

Погибших и раненых нет.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения. Под завалами зданий могут находиться люди.

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