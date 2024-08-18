Рашисты сбросили КАБ на Белополье на Сумщине: предварительно, один человек погиб, еще один - ранен. ФОТОрепортаж

Российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, его 11-летняя дочь и два человека получили ранения.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы.

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Последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами зданий могут быть люди, добавили в ОВА.

Обновленная информация

Впоследствии в Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате сброса российскими захватчиками авиабомбы на Белополье Сумской области погиб мирный житель, его 11-летняя дочь и два человека ранены.

По данным следователей, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру Белополья около 16:00 18 августа.

Боеприпас попал в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила тяжелые ранения, также ранена 55-летняя женщина и 63-летний мужчина. Повреждены не менее 5 частных домов.

В настоящее время начато досудебное расследование по факту нарушения русскими законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В офисе генпрокурора также показали фото последствий вражеской атаки.

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