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Рашисты сбросили КАБ на Белополье на Сумщине: предварительно, один человек погиб, еще один - ранен. ФОТОрепортаж

Сумщина, обстріл

Российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по Белополью в Сумской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, его 11-летняя дочь и два человека получили ранения.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: пятеро получили ранения, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами зданий могут быть люди, добавили в ОВА.

Обновленная информация

Впоследствии в Офисе генерального прокурора сообщили, что в результате сброса российскими захватчиками авиабомбы на Белополье Сумской области погиб мирный житель, его 11-летняя дочь и два человека ранены.

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

По данным следователей, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру Белополья около 16:00 18 августа.

Боеприпас попал в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила тяжелые ранения, также ранена 55-летняя женщина и 63-летний мужчина. Повреждены не менее 5 частных домов.

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

В настоящее время начато досудебное расследование по факту нарушения русскими законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В офисе генпрокурора также показали фото последствий вражеской атаки.

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

Смотрите также: Оккупанты ударили тремя авиабомбами по Ворожбе и Белополью на Сумщине, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (26982) Сумская область (3019) КАБ (352)


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Ну и где F-16?
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18.08.2024 17:17 Ответить
Ти шо!
Таке не можна тут писати!

Я колись написав що ось зараз Фи-16 як порозганяють кацапські КАБ-окидателі!!!
Так адмін видалив і не пам'ятаю - заблокував чи ні черговий раз за таку страшну крамолу!
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18.08.2024 20:21 Ответить
Фи-16 - це святе. І не царське діло їм об кацапів бруднитися.
Це як кацапська "Армата" - не можна випускати бо всіх порве.
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18.08.2024 20:24 Ответить
Рюзкє, ну от нафіга тобі ті вражескіє Ф-16?
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18.08.2024 21:47 Ответить
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18.08.2024 17:25 Ответить
Ось він "русский мир" чи є ще щось в світі більш мерзенне і огидне ? ні немає ,це навіть не фашисти ,це рашисти що обєднує : фашизм ,нацизм ,тероризм і здичавіла орда , ці виродки свідомо вбивапють мирних громадян.
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18.08.2024 20:33 Ответить
Які можуть бути претензії до звичайної сарани? Це ж комахи! Звичайні агресивні комахи...
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18.08.2024 21:49 Ответить
С нашествием саранчи весь Мир борется, а не торгует.
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19.08.2024 16:10 Ответить
 
 