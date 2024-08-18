Последствия вражеских обстрелов Сумщины: пятеро получили ранения, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг нанес почти 190 ударов из различного вида вооружения по 40 населенным пунктам Сумщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

В результате российских ударов пятеро получили ранения, в том числе ребенок. Также уничтожено 10 автомобилей, повреждено 56 транспортных средств, 6 многоэтажных домов, 10 домовладений, предприятия, торговый центр, фермерское хозяйство, помещения сельского совета, школ, почты, детского сада и СТО.

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