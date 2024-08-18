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Последствия вражеских обстрелов Сумщины: пятеро получили ранения, в том числе ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілів Сумщини

За прошедшие сутки враг нанес почти 190 ударов из различного вида вооружения по 40 населенным пунктам Сумщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

В результате российских ударов пятеро получили ранения, в том числе ребенок. Также уничтожено 10 автомобилей, повреждено 56 транспортных средств, 6 многоэтажных домов, 10 домовладений, предприятия, торговый центр, фермерское хозяйство, помещения сельского совета, школ, почты, детского сада и СТО.

Также читайте: Россияне в течение дня 85 раз обстреляли Сумскую область. Трое раненых, среди них ребенок

Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня

Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3019)


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Ось що несе огидний "русский мир" смерть ,сльози ,розруху і хаос ,рашиська варварська орда так воює з мирним населенням.
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18.08.2024 09:48 Ответить
Мешканці Сум не в курсі, що їм стало "краще жити", але зелена пропаганда вперто це ******.
Ще одна ознака, що курська операція планувалась не для українців, а для якихось цілей дєрмаків.
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18.08.2024 11:00 Ответить
 
 