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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: п’ятеро дістали поранення, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів Сумщини

Минулої доби ворог завдав майже 190 ударів з різного виду озброєння по 40 населених пунктах Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліцію Сумської області.

Внаслідок російських ударів п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина. Також знищено 10 автомобілів, пошкоджено 56 транспортних засобів, 6 багатоповерхових будинків, 10 домоволодінь, підприємства, торговий центр, фермерське господарство приміщення сільської ради, шкіл, пошти, дитячого садочка та СТО.

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Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня
Обстріли Сумщини 17 серпня

Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3567)


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Ось що несе огидний "русский мир" смерть ,сльози ,розруху і хаос ,рашиська варварська орда так воює з мирним населенням.
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18.08.2024 09:48 Відповісти
Мешканці Сум не в курсі, що їм стало "краще жити", але зелена пропаганда вперто це ******.
Ще одна ознака, що курська операція планувалась не для українців, а для якихось цілей дєрмаків.
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18.08.2024 11:00 Відповісти
 
 