Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: п’ятеро дістали поранення, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог завдав майже 190 ударів з різного виду озброєння по 40 населених пунктах Сумщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліцію Сумської області.
Внаслідок російських ударів п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина. Також знищено 10 автомобілів, пошкоджено 56 транспортних засобів, 6 багатоповерхових будинків, 10 домоволодінь, підприємства, торговий центр, фермерське господарство приміщення сільської ради, шкіл, пошти, дитячого садочка та СТО.
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Ще одна ознака, що курська операція планувалась не для українців, а для якихось цілей дєрмаків.