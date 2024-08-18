Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: п’ятеро дістали поранення, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог завдав майже 190 ударів з різного виду озброєння по 40 населених пунктах Сумщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліцію Сумської області.

Внаслідок російських ударів п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина. Також знищено 10 автомобілів, пошкоджено 56 транспортних засобів, 6 багатоповерхових будинків, 10 домоволодінь, підприємства, торговий центр, фермерське господарство приміщення сільської ради, шкіл, пошти, дитячого садочка та СТО.

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