Росіяни впродовж дня 85 разів обстріляли Сумщину. Троє поранених, серед них дитина
Упродовж дня суботи, 17 серпня, російські загарбники здійснили 85 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 178 вибухів на території 15 громад. Троє людей зазнали поранень, серед них 8-річна дитина.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Дружбівська громада: росіяни били з артилерії. Внаслідок обстрілу поранення дістала 8 річна дитина;
- Білопільська громада: рашисти завдали авіаударів КАБами. Внаслідок авіаудару поранено дві людини;
- Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ та удар БпЛА типу "Ланцет";
- Миропільська громада: були авіаудари КАБами, зафіксовано ракетний удар;
- Середино-Будська громада: ворог бив з артилерії та атакував FPV-дронами;
- На територію Зноб-Новгородської громади ворог скинув 4 міни;
- Есманьська громада: окупанти вдарили з мінометів, артилерії, завдали авіаудару КАБом та FPV-дронами;
- Шалигинська громада: були авіаудари КАБами, удари FPV-дронами, мінометний обстріл, скидання ВОГ з БпЛА;
- Великописарівська громада: завдано удари FPV-дронами, зафіксовано мінометні обстріли та артобстріл;
- Глухівська громада: окупанти атакували FPV-дронами;
- Хотінська громада: зафіксовано авіаудар КАБ та обстріл з міномету;
- Річківська громада: загарбники скинули КАБ;
- Новослобідська громада: рашисти атакували FPV-дроном;
- Краснопільська громада: відбулися пуск НАР з гелікоптерів, артилерійські обстріли, обстріли з мінометів та удари FPV-дронами;
- По Сумській громаді ворог запустив ракету.
Нагадаємо, що у Сумській області запроваджуються обмеження на перебування у 20-кілометровій зоні від кордону з РФ. Також триває евакуація з прикордонних громад.
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