На Сумщині вводять обмеження на перебування у 20-кілометровій зоні, триває евакуація з прикордонних громад, - ОВА

У Сумській області запроваджуються обмеження на перебування у 20-ти кілометровій зоні від кордону з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ОВА разом з силами безпеки та оборони, керівниками громад, РВА працює над тим, щоби максимально захистити населення у 20-кілометровій зоні. Відтепер запроваджуються обмеження на перебування у цій зоні.

"До цих територій буде обмежений доступ. Представники Сил оборони будуть контролювати в’їзд до визначених ділянок прикордоння. Алгоритм і порядок перебування цивільних людей наразі узгоджуються. В першу чергу ми це робимо, аби убезпечити наших захисників та не дати можливості ворогу отримати важливу для нього інформацію про місця розташування Сил оборони, їх матеріальне забезпечення", - заявив очільник ОВА Володимир Артюх.

Крім цього, Артюх нагадав, що продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5-ти і 10-ти кілометрів від лінії зіткнення.

За словами керівника ОВА, безпекова ситуація у прикордонні області залишається напруженою. Попри зменшення артилерійських і мінометних обстрілів ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби та інші авіаційні засоби ураження.

"Кількість застосування КАБів збільшилась в рази. Якщо за перші півроку було зафіксовано до 400 таких ударів, то лише за останні 10 днів їх уже понад 200. Ворог безжальний, він руйнує нашу інфраструктуру, але найстрашніше – вбиває мирних людей", - заявив Артюх.

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Евакуація із 5-ти кілометрової зони на Сумщині проводиться планово вже понад рік. Значна частина жителів цих територій покинула свої домівки.

У двох громадах області, а саме у Великописарівській та Середина-Будській громадах продовжується примусова евакуація родин із дітьми.

Крім цього, нещодавно було оголошено про обов'язкову евакуацію населення із 23 населених Сумського району.

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