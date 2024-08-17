На Сумщині вводять обмеження на перебування у 20-кілометровій зоні, триває евакуація з прикордонних громад, - ОВА
У Сумській області запроваджуються обмеження на перебування у 20-ти кілометровій зоні від кордону з РФ.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ОВА разом з силами безпеки та оборони, керівниками громад, РВА працює над тим, щоби максимально захистити населення у 20-кілометровій зоні. Відтепер запроваджуються обмеження на перебування у цій зоні.
"До цих територій буде обмежений доступ. Представники Сил оборони будуть контролювати в’їзд до визначених ділянок прикордоння. Алгоритм і порядок перебування цивільних людей наразі узгоджуються. В першу чергу ми це робимо, аби убезпечити наших захисників та не дати можливості ворогу отримати важливу для нього інформацію про місця розташування Сил оборони, їх матеріальне забезпечення", - заявив очільник ОВА Володимир Артюх.
Крім цього, Артюх нагадав, що продовжується евакуація з населених пунктів, які розташовані на відстані 5-ти і 10-ти кілометрів від лінії зіткнення.
За словами керівника ОВА, безпекова ситуація у прикордонні області залишається напруженою. Попри зменшення артилерійських і мінометних обстрілів ворог активно застосовує керовані авіаційні бомби та інші авіаційні засоби ураження.
"Кількість застосування КАБів збільшилась в рази. Якщо за перші півроку було зафіксовано до 400 таких ударів, то лише за останні 10 днів їх уже понад 200. Ворог безжальний, він руйнує нашу інфраструктуру, але найстрашніше – вбиває мирних людей", - заявив Артюх.
Евакуація із 5-ти кілометрової зони на Сумщині проводиться планово вже понад рік. Значна частина жителів цих територій покинула свої домівки.
У двох громадах області, а саме у Великописарівській та Середина-Будській громадах продовжується примусова евакуація родин із дітьми.
Крім цього, нещодавно було оголошено про обов'язкову евакуацію населення із 23 населених Сумського району.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVTILT2TWpnPTitNVr2UwFnAJsXHH7jM06qRc8xm-wjmVdaDGA_k8hHALGdy1dnajcEB7kx6HYRP7uYZj4ZkCXf0bGU3l35_A7KOWq9s67p24fBOggxyBHVAlt6w2vx-VHk4ec24_xTGo3qely9_Wxm&__tn__=%2CO%2CP-R Сиджу, переглядаю відео з курської зони відчуження. Відео місцевих мешканців.
У майже всіх з них вони признаються що допомагали і допомагають армії. Тобто, ці "люди" підтримували війну проти чужої країни, проти таких самих "простих людей" по ту сторону стрічки, що вже робить їх не "простими людьми".
Вони заохочували вбивати мирних людей, що жили собі зовсім недалеко від них, жодним чином не шкодили і не загрожували їм.
Тому я не хочу чути це лайно про "ми не такі", "мирне населення", "гуманітарна допомога" по відношенню до співучасників злочинів.