РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9928 посетителей онлайн
Новости
1 422 2

На Сумщине вводят ограничения на пребывание в 20-километровой зоне, продолжается эвакуация из приграничных громад, - ОВА

На Сумщині вводять обмеження на перебування у 20-ти кілометровій зоні, триває евакуація з прикордонних громад, - ОВА

В Сумской области вводятся ограничения на пребывание в 20-ти километровой зоне от границы с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ОВА вместе с силами безопасности и обороны, руководителями громад, РВА работает над тем, чтобы максимально защитить население в 20-километровой зоне. Отныне вводятся ограничения на пребывание в этой зоне.

"К этим территориям будет ограничен доступ. Представители Сил обороны будут контролировать въезд в определенные участки приграничья. Алгоритм и порядок пребывания гражданских людей пока согласовываются. В первую очередь мы это делаем, чтобы обезопасить наших защитников и не дать возможности врагу получить важную для него информацию о местах расположения Сил обороны, их материальном обеспечении", - заявил глава ОВА Владимир Артюх.

Кроме этого, Артюх напомнил, что продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые расположены на расстоянии 5-ти и 10-ти километров от линии столкновения.

По словам руководителя ОВА, ситуация с безопасностью в приграничной области остается напряженной. Несмотря на уменьшение артиллерийских и минометных обстрелов враг активно применяет управляемые авиационные бомбы и другие авиационные средства поражения.

"Количество применения КАБов увеличилось в разы. Если за первые полгода было зафиксировано до 400 таких ударов, то только за последние 10 дней их уже более 200. Враг безжалостный, он разрушает нашу инфраструктуру, но самое страшное - убивает мирных людей", - заявил Артюх.

Смотрите также: Последствия обстрелов Сумщины: Один погибший, трое раненых, повреждено админздание и автомобили. ФОТОрепортаж

Эвакуация из 5-ти километровой зоны на Сумщине проводится планово уже более года. Значительная часть жителей этих территорий покинула свои дома.

В двух громадах области, а именно в Великописаревской и Середина-Будской громадах продолжается принудительная эвакуация семей с детьми.

Кроме этого, недавно было объявлено об обязательной эвакуации населения из 23 населенных пунктов Сумского района.

Смотрите также: Оккупанты ударили тремя авиабомбами по Ворожбе и Белополью на Сумщине, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Сумская область (3019) эвакуация (2068) ограничение (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага, а одна кобила каже - давайте курських кацапів спасати...
показать весь комментарий
17.08.2024 20:32 Ответить
https://www.facebook.com/mason.lemberg?__cft__[0]=AZVTILT2TWpnPTitNVr2UwFnAJsXHH7jM06qRc8xm-wjmVdaDGA_k8hHALGdy1dnajcEB7kx6HYRP7uYZj4ZkCXf0bGU3l35_A7KOWq9s67p24fBOggxyBHVAlt6w2vx-VHk4ec24_xTGo3qely9_Wxm&__tn__=-UC%2CP-R Mason Lemberg

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVTILT2TWpnPTitNVr2UwFnAJsXHH7jM06qRc8xm-wjmVdaDGA_k8hHALGdy1dnajcEB7kx6HYRP7uYZj4ZkCXf0bGU3l35_A7KOWq9s67p24fBOggxyBHVAlt6w2vx-VHk4ec24_xTGo3qely9_Wxm&__tn__=%2CO%2CP-R Сиджу, переглядаю відео з курської зони відчуження. Відео місцевих мешканців.

У майже всіх з них вони признаються що допомагали і допомагають армії. Тобто, ці "люди" підтримували війну проти чужої країни, проти таких самих "простих людей" по ту сторону стрічки, що вже робить їх не "простими людьми".

Вони заохочували вбивати мирних людей, що жили собі зовсім недалеко від них, жодним чином не шкодили і не загрожували їм.

Тому я не хочу чути це лайно про "ми не такі", "мирне населення", "гуманітарна допомога" по відношенню до співучасників злочинів.
показать весь комментарий
17.08.2024 20:51 Ответить
 
 