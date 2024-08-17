На Сумщине вводят ограничения на пребывание в 20-километровой зоне, продолжается эвакуация из приграничных громад, - ОВА
В Сумской области вводятся ограничения на пребывание в 20-ти километровой зоне от границы с РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ОВА вместе с силами безопасности и обороны, руководителями громад, РВА работает над тем, чтобы максимально защитить население в 20-километровой зоне. Отныне вводятся ограничения на пребывание в этой зоне.
"К этим территориям будет ограничен доступ. Представители Сил обороны будут контролировать въезд в определенные участки приграничья. Алгоритм и порядок пребывания гражданских людей пока согласовываются. В первую очередь мы это делаем, чтобы обезопасить наших защитников и не дать возможности врагу получить важную для него информацию о местах расположения Сил обороны, их материальном обеспечении", - заявил глава ОВА Владимир Артюх.
Кроме этого, Артюх напомнил, что продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые расположены на расстоянии 5-ти и 10-ти километров от линии столкновения.
По словам руководителя ОВА, ситуация с безопасностью в приграничной области остается напряженной. Несмотря на уменьшение артиллерийских и минометных обстрелов враг активно применяет управляемые авиационные бомбы и другие авиационные средства поражения.
"Количество применения КАБов увеличилось в разы. Если за первые полгода было зафиксировано до 400 таких ударов, то только за последние 10 дней их уже более 200. Враг безжалостный, он разрушает нашу инфраструктуру, но самое страшное - убивает мирных людей", - заявил Артюх.
Эвакуация из 5-ти километровой зоны на Сумщине проводится планово уже более года. Значительная часть жителей этих территорий покинула свои дома.
В двух громадах области, а именно в Великописаревской и Середина-Будской громадах продолжается принудительная эвакуация семей с детьми.
Кроме этого, недавно было объявлено об обязательной эвакуации населения из 23 населенных пунктов Сумского района.
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У майже всіх з них вони признаються що допомагали і допомагають армії. Тобто, ці "люди" підтримували війну проти чужої країни, проти таких самих "простих людей" по ту сторону стрічки, що вже робить їх не "простими людьми".
Вони заохочували вбивати мирних людей, що жили собі зовсім недалеко від них, жодним чином не шкодили і не загрожували їм.
Тому я не хочу чути це лайно про "ми не такі", "мирне населення", "гуманітарна допомога" по відношенню до співучасників злочинів.