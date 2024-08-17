На Сумщине вводят ограничения на пребывание в 20-километровой зоне, продолжается эвакуация из приграничных громад, - ОВА

В Сумской области вводятся ограничения на пребывание в 20-ти километровой зоне от границы с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ОВА вместе с силами безопасности и обороны, руководителями громад, РВА работает над тем, чтобы максимально защитить население в 20-километровой зоне. Отныне вводятся ограничения на пребывание в этой зоне.

"К этим территориям будет ограничен доступ. Представители Сил обороны будут контролировать въезд в определенные участки приграничья. Алгоритм и порядок пребывания гражданских людей пока согласовываются. В первую очередь мы это делаем, чтобы обезопасить наших защитников и не дать возможности врагу получить важную для него информацию о местах расположения Сил обороны, их материальном обеспечении", - заявил глава ОВА Владимир Артюх.

Кроме этого, Артюх напомнил, что продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые расположены на расстоянии 5-ти и 10-ти километров от линии столкновения.

По словам руководителя ОВА, ситуация с безопасностью в приграничной области остается напряженной. Несмотря на уменьшение артиллерийских и минометных обстрелов враг активно применяет управляемые авиационные бомбы и другие авиационные средства поражения.

"Количество применения КАБов увеличилось в разы. Если за первые полгода было зафиксировано до 400 таких ударов, то только за последние 10 дней их уже более 200. Враг безжалостный, он разрушает нашу инфраструктуру, но самое страшное - убивает мирных людей", - заявил Артюх.

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Эвакуация из 5-ти километровой зоны на Сумщине проводится планово уже более года. Значительная часть жителей этих территорий покинула свои дома.

В двух громадах области, а именно в Великописаревской и Середина-Будской громадах продолжается принудительная эвакуация семей с детьми.

Кроме этого, недавно было объявлено об обязательной эвакуации населения из 23 населенных пунктов Сумского района.

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