Последствия обстрелов Сумщины: Один погибший, трое раненых, повреждено админздание и автомобили. ФОТОрепортаж
Оккупанты за прошедшие сутки убили на Сумщине 1 человека, еще три человека ранены.
О последствиях вражеских обстрелов рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в полиции, за минувшие сутки оккупанты из различных видов оружия обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области. Всего насчитано 177 ударов.
В результате атак россиян погиб один человек, еще трое получили ранения, повреждены административное здание, шесть автомобилей, склад, гаражное помещение и прицеп. Также в результате обстрелов произошло возгорание двух домов.
Напомним, 13 августа Генштаб ВСУ сообщил о введении ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной 20-километровой зоне Сумской области.
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