Наслідки обстрілів Сумщини: Один загиблий, троє поранених, пошкоджено адмінбудівлю та автівки. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби вбили на Сумщині 1 людину, ще трьох осіб поранено.

Про наслідки ворожих обстрілів розповіли в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в поліції, за минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли 36 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 177 ударів.

Унаслідок атак росіян загинула одна особа, ще троє отримали поранення, пошкоджено адміністративну будівлю, шість автомобілів, склад, гаражне приміщення та причеп. Також у результаті обстрілів сталося загоряння двох будинків.

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Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про запровадженння обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.