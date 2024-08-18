Россияне в течение дня 85 раз обстреляли Сумскую область. Трое раненых, среди них ребенок

В течение дня субботы, 17 августа, российские захватчики совершили 85 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 178 взрывов на территории 15 громад. Три человека получили ранения, среди них 8-летний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Дружбовская громада: россияне били из артиллерии. В результате обстрела ранения получил 8-летний ребенок;

Белопольская громада: рашисты нанесли авиаудары КАБами. В результате авиаудара ранены два человека;

Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ и удар БпЛА типа "Ланцет";

Миропольская громада: были авиаудары КАБами, зафиксирован ракетный удар;

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии и атаковал FPV-дронами;

На территорию Зноб-Новгородской громады враг сбросил 4 мины;

Эсманьская громада: оккупанты ударили из минометов, артиллерии, нанесли авиаудар КАБом и FPV-дронами;

Шалигинская громада: были авиаудары КАБами, удары FPV-дронами, минометный обстрел, сброс ВОГ с БпЛА;

Великописаревская громада: нанесены удары FPV-дронами, зафиксированы минометные обстрелы и артобстрел;

Глуховская громада: оккупанты атаковали FPV-дронами;

Хотинская громада: зафиксирован авиаудар КАБ и обстрел из миномета;

Речковская громада: захватчики сбросили КАБ;

Новослободская громада: рашисты атаковали FPV-дроном;

Краснопольская громада: произошли пуск НАР с вертолетов, артиллерийские обстрелы, обстрелы из минометов и удары FPV-дронами;

По Сумской громаде враг запустил ракету.

Напомним, что в Сумской области вводятся ограничения на пребывание в 20-километровой зоне от границы с РФ. Также продолжается эвакуация из приграничных общин.

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