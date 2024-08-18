Рашисти скинули КАБ на Білопілля на Сумщині. Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Білопіллю у Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, його 11-річна донька і двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує чинити воєнні злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

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Наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди, додали в ОВА.

Оновлена інформація

Згодом в Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок скидання російськими загарбниками авіабомби на Білопілля Сумської області загинув мирний житель, його 11-річна донька і двоє людей поранені.

За даними слідчих, ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру Білопілля близько 16:00 18 серпня.

Боєприпас влучив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька дістала тяжкі поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

В Офісі генпрокурора також показали фото наслідків ворожої атаки.

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