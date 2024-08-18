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Рашисти скинули КАБ на Білопілля на Сумщині. Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка. ФОТОрепортаж

Російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по Білопіллю у Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, його 11-річна донька і двоє людей зазнали поранень. 

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує чинити воєнні злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення", - йдеться у повідомлені. 

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

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Наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди, додали в ОВА.

Оновлена інформація

Згодом в Офісі генерального прокурора повідомили, що внаслідок скидання російськими загарбниками авіабомби на Білопілля Сумської області загинув мирний житель, його 11-річна донька і двоє людей поранені.

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

За даними слідчих, ворог скинув КАБ на цивільну інфраструктуру Білопілля близько 16:00 18 серпня.

Боєприпас влучив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька дістала тяжкі поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка. Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення росіянами законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

В Офісі генпрокурора також показали фото наслідків ворожої атаки.

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

Одна людина загинула, троє поранених, серед них – 11-річна дівчинка

Дивіться також: Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: п’ятеро дістали поранення, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28303) Сумська область (3567) КАБ (352)


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Ну и где F-16?
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18.08.2024 17:17 Відповісти
Ти шо!
Таке не можна тут писати!

Я колись написав що ось зараз Фи-16 як порозганяють кацапські КАБ-окидателі!!!
Так адмін видалив і не пам'ятаю - заблокував чи ні черговий раз за таку страшну крамолу!
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18.08.2024 20:21 Відповісти
Фи-16 - це святе. І не царське діло їм об кацапів бруднитися.
Це як кацапська "Армата" - не можна випускати бо всіх порве.
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18.08.2024 20:24 Відповісти
Рюзкє, ну от нафіга тобі ті вражескіє Ф-16?
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18.08.2024 21:47 Відповісти
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18.08.2024 17:25 Відповісти
Ось він "русский мир" чи є ще щось в світі більш мерзенне і огидне ? ні немає ,це навіть не фашисти ,це рашисти що обєднує : фашизм ,нацизм ,тероризм і здичавіла орда , ці виродки свідомо вбивапють мирних громадян.
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18.08.2024 20:33 Відповісти
Які можуть бути претензії до звичайної сарани? Це ж комахи! Звичайні агресивні комахи...
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18.08.2024 21:49 Відповісти
С нашествием саранчи весь Мир борется, а не торгует.
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19.08.2024 16:10 Відповісти
 
 