Для проїзду до прикордонних населених пунктів Сумщини запроваджують перепустки

Для тих, хто хоче їхати у прикордонні населені пункти Сумської області, запроваджують систему перепусток.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

"Ми фіксуємо спроби, коли люди, які раніше евакуювалися, їдуть у свої рідні стіни, проте таких невелика кількість. Ми всіляко їх від цього відмовляємо. Крім того, на обласному рівні ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, кому є потреба туди поїхати до батьків, всі обставини вивчаються окремо. Хоча ми всіляко радимо не наражати себе на небезпеку", - зазначив Дрозденко.

За його словами, зараз спадає потік людей, які евакуюються із прикордонних населених пунктів. У перші дні їх було багато і загалом звідти евакуювали кілька тисяч жителів.

Дрозденко зауважив, що Суми мають можливість приймати людей. Загалом обласний центр прийняв понад 30 тисяч ВПО.

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