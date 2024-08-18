Для проезда в приграничные населенные пункты Сумщины вводят пропуска

Для тех, кто хочет ехать в приграничные населенные пункты Сумской области вводят систему пропусков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко.

"Мы фиксируем попытки, когда люди, которые ранее эвакуировались, едут в свои родные стены, однако таких небольшое количество. Мы всячески их от этого отговариваем. Кроме того, на областном уровне мы разворачиваем целую систему пропусков для тех, кто там проживает, кому есть необходимость туда поехать к родителям, все обстоятельства изучаются отдельно. Хотя мы всячески советуем не подвергать себя опасности", - отметил Дрозденко.

По его словам, сейчас спадает поток людей, которые эвакуируются из приграничных населенных пунктов. В первые дни их было много и в целом оттуда эвакуировали несколько тысяч жителей.

Дрозденко отметил, что Сумы имеют возможность принимать людей. В целом областной центр принял более 30 тысяч ВПЛ.

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