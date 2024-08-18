Враг атаковал дронами подстанцию на Днепропетровщине, ранен сотрудник ГСЧС
В Днепропетровской области российские беспилотники атаковали одну из подстанций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
"Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, один работник ГСЧС получил ранения. Пожар удалось ликвидировать, в области из-за технологических нарушений краткосрочно выключалась воздушная линия", - говорится в сообщении.
В Донецкой области из-за обстрела одной из подстанций повреждено оборудование. Также из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было
В Киевской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Ее включили в работу, отметили в Минэнерго.
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Redcar Ukraine
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Кіт Бегемот #591287
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Igor Grytselyak
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