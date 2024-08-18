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Враг атаковал дронами подстанцию ​​на Днепропетровщине, ранен сотрудник ГСЧС

підстанція

В Днепропетровской области российские беспилотники атаковали одну из подстанций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар, один работник ГСЧС получил ранения. Пожар удалось ликвидировать, в области из-за технологических нарушений краткосрочно выключалась воздушная линия", - говорится в сообщении.

В Донецкой области из-за обстрела одной из подстанций повреждено оборудование. Также из-за боевых действий обесточивалась подстанция, бытовые потребители и шахта. На момент инцидента людей в шахте не было

В Киевской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия. Ее включили в работу, отметили в Минэнерго.

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Автор: 

обстрел (26975) дроны (3862) Минэнерго (363) Днепропетровская область (3914)


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Все ближче і ближче до Дніпра...походу десь там знаходиться "сайдємса пасєрєдінє". І зручно, не требу будуть фортифікації, коли є річка Дніпро.
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18.08.2024 11:57 Ответить
питайте боневтіка
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18.08.2024 22:07 Ответить
Це про Марганець, здається. Нікополь кошмарять цілодобово.
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18.08.2024 18:27 Ответить
Це про те ,що ніби Україна і рашка десть там домовлялися про не нищення інфраструктурних об'єктів взаїмно,але курська операція все зірвала?((Хочеться плюнути в лице тим,хто таку іпсо поширював.
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18.08.2024 12:07 Ответить
 
 