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Новини
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Ворог атакував дронами підстанцію на Дніпропетровщині, поранений співробітник ДСНС

підстанція

У Дніпропетровській області російські безпілотники атакували одну із підстанцій. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, один працівник ДСНС дістав поранення. Пожежу вдалося ліквідувати, в області через технологічні порушення короткостроково вимикалась повітряна лінія", - йдеться в повідомленні.

У Донецькій області через обстріл однієї із підстанцій пошкоджене обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було

У Київській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Її включили в роботу, зазначили в Міненерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні, пошкоджено обладнання, - Міненерго

Автор: 

обстріл (28296) дрони (4641) Міненерго (1402) Дніпропетровська область (3693)


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Все ближче і ближче до Дніпра...походу десь там знаходиться "сайдємса пасєрєдінє". І зручно, не требу будуть фортифікації, коли є річка Дніпро.
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18.08.2024 11:57 Відповісти
питайте боневтіка
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18.08.2024 22:07 Відповісти
Це про Марганець, здається. Нікополь кошмарять цілодобово.
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18.08.2024 18:27 Відповісти
Це про те ,що ніби Україна і рашка десть там домовлялися про не нищення інфраструктурних об'єктів взаїмно,але курська операція все зірвала?((Хочеться плюнути в лице тим,хто таку іпсо поширював.
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18.08.2024 12:07 Відповісти
 
 