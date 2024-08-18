Ворог атакував дронами підстанцію на Дніпропетровщині, поранений співробітник ДСНС

У Дніпропетровській області російські безпілотники атакували одну із підстанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, один працівник ДСНС дістав поранення. Пожежу вдалося ліквідувати, в області через технологічні порушення короткостроково вимикалась повітряна лінія", - йдеться в повідомленні.

У Донецькій області через обстріл однієї із підстанцій пошкоджене обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було

У Київській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Її включили в роботу, зазначили в Міненерго.

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