Ворог атакував дронами підстанцію на Дніпропетровщині, поранений співробітник ДСНС
У Дніпропетровській області російські безпілотники атакували одну із підстанцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
"Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, один працівник ДСНС дістав поранення. Пожежу вдалося ліквідувати, в області через технологічні порушення короткостроково вимикалась повітряна лінія", - йдеться в повідомленні.
У Донецькій області через обстріл однієї із підстанцій пошкоджене обладнання. Також через бойові дії знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було
У Київській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія. Її включили в роботу, зазначили в Міненерго.
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Кіт Бегемот #591287
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Igor Grytselyak
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