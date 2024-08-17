В течение дня захватчики били по Никопольщине из артиллерии и дронов-камикадзе, один человек ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение субботы, 17 августа, армия РФ атаковала Никопольский район Днепропетровской области полтора десятка раз. Захватчики били из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Пострадал 30-летний мужчина.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались Марганецкая, Покровская и Мировская громады и Никополь.

Из-за российских обстрелов пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в результате вражеских атак повреждены инфраструктура, база отдыха, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. А еще газопровод и линия электропередач.

Произошло несколько пожаров, которые спасатели потушили.

Читайте также: Ночью и утром россияне атаковали Никопольщину, над Днепропетровщиной уничтожены 2 "Шахеда"