В течение дня захватчики били по Никопольщине из артиллерии и дронов-камикадзе, один человек ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение субботы, 17 августа, армия РФ атаковала Никопольский район Днепропетровской области полтора десятка раз. Захватчики били из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Пострадал 30-летний мужчина.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались Марганецкая, Покровская и Мировская громады и Никополь.
Из-за российских обстрелов пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Также в результате вражеских атак повреждены инфраструктура, база отдыха, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. А еще газопровод и линия электропередач.
Произошло несколько пожаров, которые спасатели потушили.
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Devid Dyxovni
показать весь комментарий17.08.2024 20:10 Ответить Мне нравится 0
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