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В течение дня захватчики били по Никопольщине из артиллерии и дронов-камикадзе, один человек ранен. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение субботы, 17 августа, армия РФ атаковала Никопольский район Днепропетровской области полтора десятка раз. Захватчики били из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Пострадал 30-летний мужчина.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались Марганецкая, Покровская и Мировская громады и Никополь.

Впродовж дня загарбники били по Нікопольщині з артилерії та дронів-камікадзе, одна людина поранена

Впродовж дня загарбники били по Нікопольщині з артилерії та дронів-камікадзе, одна людина поранена

Из-за российских обстрелов пострадал 30-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в результате вражеских атак повреждены инфраструктура, база отдыха, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. А еще газопровод и линия электропередач.

Впродовж дня загарбники били по Нікопольщині з артилерії та дронів-камікадзе, одна людина поранена

Впродовж дня загарбники били по Нікопольщині з артилерії та дронів-камікадзе, одна людина поранена

Впродовж дня загарбники били по Нікопольщині з артилерії та дронів-камікадзе, одна людина поранена

Произошло несколько пожаров, которые спасатели потушили.

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обстрел (27151) Никополь (1019) Днепропетровская область (3948)


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17.08.2024 20:10 Ответить
 
 