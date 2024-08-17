Впродовж дня загарбники били по Нікопольщині з артилерії та дронів-камікадзе, одна людина поранена. ФОТОрепортаж
Упродовж дня суботи, 17 серпня, армія РФ атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області півтора десятки разів. Загарбники били з артилерії та атакували дронами-камікадзе. Постраждав 30-річний чоловік.
Про це у Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися Марганецька, Покровська і Мирівська громади та Нікополь.
Через російські обстріли постраждав 30-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також внаслідок ворожих атак пошкоджені інфраструктура, база відпочинку, 2 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач.
Сталося кілька пожеж, які рятувальники приборкали.
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Devid Dyxovni
показати весь коментар17.08.2024 20:10 Відповісти Мені подобається 0
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