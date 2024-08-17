Вночі та вранці росіяни атакували Нікопольщину, над Дніпропетровщиною знищено 2 "Шахеди"

Протягом ночі та вранці російські війська біли по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та скидали боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та на ранок агресор атакував Нікопольщину. Ворог бив по Нікополю та Мирівській громаді з артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, минулося без загиблих та постраждалих.



Також повідомляється, що в інших районах області – без прильотів.

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Крім того, Лисак повідомив, що цієї ночі оборонці неба знищили над областю 2 "Шахеди".