Вночі та вранці росіяни атакували Нікопольщину, над Дніпропетровщиною знищено 2 "Шахеди"
Протягом ночі та вранці російські війська біли по Нікопольському району Дніпропетровської області з артилерії та скидали боєприпаси з БпЛА.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі та на ранок агресор атакував Нікопольщину. Ворог бив по Нікополю та Мирівській громаді з артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, минулося без загиблих та постраждалих.
Також повідомляється, що в інших районах області – без прильотів.
Крім того, Лисак повідомив, що цієї ночі оборонці неба знищили над областю 2 "Шахеди".
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