Над Дніпропетровщиною ППО збила 2 російські ракети: виникло кілька пожеж. ФОТОрепортаж

16 серпня російські війська обстрілювали кілька громад Нікопольського району Дніпропетровської області ударними дронами та артилерією. ППО збила над областю 2 ракети.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Оборонці неба збили над областю ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу", - написав Лисак.

Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих.

Також в ОВА додали, що від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.

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Зокрема, пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто. Люди не постраждали.









