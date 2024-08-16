УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12553 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 475 2

Над Дніпропетровщиною ППО збила 2 російські ракети: виникло кілька пожеж. ФОТОрепортаж

16 серпня російські війська обстрілювали кілька громад Нікопольського району Дніпропетровської області ударними дронами та артилерією. ППО збила над областю 2 ракети.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Оборонці неба збили над областю ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу", - написав Лисак. 

Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих.

Також в ОВА додали, що від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.

Також дивіться: Упродовж ночі й ранку росіяни атакували Нікопольщину з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси: Пошкоджено інфраструктуру, підприємство і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Зокрема, пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто. Люди не постраждали.

Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня

Автор: 

обстріл (28449) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Палають хати...
Горить в пиду село...

На курщині багатій...
Працює ППО...
показати весь коментар
16.08.2024 19:44 Відповісти
Просимо допомоги по всьому світу свої діри не знаєм чим латать зате везем гуманітарку кацапам хоч у них хати цілі магахини грабують саміелектропідстанції не розбиті підприємства не пошкоджені Агов зовсім не зрозумілі дії влади .Ті собачі діти евакуюють своє бидло в українські міста на південь і запоріжжя а ми їх ще й кормимо дебілізм повний
показати весь коментар
16.08.2024 19:58 Відповісти
 
 