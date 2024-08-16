Над Дніпропетровщиною ППО збила 2 російські ракети: виникло кілька пожеж. ФОТОрепортаж
16 серпня російські війська обстрілювали кілька громад Нікопольського району Дніпропетровської області ударними дронами та артилерією. ППО збила над областю 2 ракети.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Оборонці неба збили над областю ворожі ракети. Дякую ПвК "Схід" за роботу", - написав Лисак.
Втім, внаслідок ракетних атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. Минулося без загиблих і постраждалих.
Також в ОВА додали, що від артобстрілів і атак дронами-камікадзе потерпала Нікопольщина. Райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.
Зокрема, пошкоджені інфраструктура, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто. Люди не постраждали.
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