Над Днепропетровщиной ПВО сбила 2 российские ракеты: возникло несколько пожаров. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 августа российские войска обстреливали несколько громад Никопольского района Днепропетровской области ударными дронами и артиллерией. ПВО сбила над областью 2 ракеты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Защитники неба сбили над областью вражеские ракеты. Спасибо ВК "Схід" за работу", - написал Лысак.

Впрочем, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также в ОВА добавили, что от артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая громады.

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В частности, повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто. Люди не пострадали.









