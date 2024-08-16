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Над Днепропетровщиной ПВО сбила 2 российские ракеты: возникло несколько пожаров. ФОТОРЕПОРТАЖ

16 августа российские войска обстреливали несколько громад Никопольского района Днепропетровской области ударными дронами и артиллерией. ПВО сбила над областью 2 ракеты.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Защитники неба сбили над областью вражеские ракеты. Спасибо ВК "Схід" за работу", - написал Лысак.

Впрочем, в результате ракетных атак в Днепровском районе возникло несколько пожаров. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также в ОВА добавили, что от артобстрелов и атак дронами-камикадзе страдала Никопольщина. Райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая громады.

Смотрите также: В течение ночи и утра россияне атаковали Никопольщину с артиллерии, дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы: Повреждена инфраструктура, предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В частности, повреждены инфраструктура, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто. Люди не пострадали.

Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 16 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3946)


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Палають хати...
Горить в пиду село...

На курщині багатій...
Працює ППО...
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16.08.2024 19:44 Ответить
Просимо допомоги по всьому світу свої діри не знаєм чим латать зате везем гуманітарку кацапам хоч у них хати цілі магахини грабують саміелектропідстанції не розбиті підприємства не пошкоджені Агов зовсім не зрозумілі дії влади .Ті собачі діти евакуюють своє бидло в українські міста на південь і запоріжжя а ми їх ще й кормимо дебілізм повний
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16.08.2024 19:58 Ответить
 
 