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В течение ночи и утра россияне атаковали Никопольщину с артиллерии, дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы: Повреждена инфраструктура, предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Вечером и ночью враг атаковал Никопольский район артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Утром российские войска продолжили террор.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Покровская и Марганецкая громады.

Обстріли Нікопольщини 16 серпня

В результате атак изуродована инфраструктура. Разрушены коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина. А еще загорелось здание, которое не эксплуатировалось, огонь потушили. Повреждена и линия электропередач.

Сообщается, что люди не пострадали.

Сейчас в области продолжается воздушная тревога.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии: Повреждены дома, инфраструктура и предприятия. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 16 серпня
Обстріли Нікопольщини 16 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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А ми їм гуманітарку і по будинках та адмін будівлях не стріляєм магазини не грабуєм мешканців не гнобимо ждемо ніж в спину бо маємо прислів'я скільки вовка не корми
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16.08.2024 09:10 Ответить
 
 