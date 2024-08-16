В течение ночи и утра россияне атаковали Никопольщину с артиллерии, дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы: Повреждена инфраструктура, предприятие и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Вечером и ночью враг атаковал Никопольский район артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Утром российские войска продолжили террор.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Покровская и Марганецкая громады.
В результате атак изуродована инфраструктура. Разрушены коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина. А еще загорелось здание, которое не эксплуатировалось, огонь потушили. Повреждена и линия электропередач.
Сообщается, что люди не пострадали.
Сейчас в области продолжается воздушная тревога.
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Sergej #591263
показать весь комментарий16.08.2024 09:10 Ответить Мне нравится 1
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