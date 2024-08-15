Оккупанты атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии: Повреждены дома, инфраструктура и предприятия. ФОТОрепортаж

В течение дня враг не прекращал атаковать Никопольский район Днепропетровской области. Применял тяжелую артиллерию, целился дронами-камикадзе.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами оккупантов находились Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады.



В результате вражеских атак повреждены инфраструктура, частное и транспортное предприятия, агрофирма, станция техобслуживания.

Кроме того, разрушены многоэтажка, два частных дома, четыре легковых автомобиля.

Сообщается, что обошлось без погибших и раненых.

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