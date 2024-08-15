Взрыв раздался в Павлограде: Возник пожар, пострадал 21-летний парень (обновлено)

Взрыв прогремел в Павлограде на Днепропетровщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщили местные жители.

Отмечается, что взрыв прогремел до объявления воздушной тревоги.

Впоследствии глава ОВА Сергей Лысак сообщил: "Громко было в Павлограде. После взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний молодой человек. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Детали пока уточняем. На месте работают соответствующие службы. Принимаются все меры по ликвидации последствий".

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