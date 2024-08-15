Россияне обстреливают Днепропетровщину дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии
Российские захватчики с ночи атакуют Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Агрессор бил по самому Никополю. Попал и по Марганецкой громаде.
Какой ущерб нанесли оккупанты еще уточняется. Главное, что обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dombass
показать весь комментарий15.08.2024 07:59 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль