Россияне обстреливают Днепропетровщину дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии

Российские захватчики с ночи атакуют Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Агрессор бил по самому Никополю. Попал и по Марганецкой громаде.

Какой ущерб нанесли оккупанты еще уточняется. Главное, что обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

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