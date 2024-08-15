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Россияне обстреливают Днепропетровщину дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии

Наслідки обстрілу Червоногригорівської громади 13 серпня

Российские захватчики с ночи атакуют Никопольский район Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Агрессор бил по самому Никополю. Попал и по Марганецкой громаде.

Какой ущерб нанесли оккупанты еще уточняется. Главное, что обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне за день более 10 раз ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе- повреждена инфраструктура и социальное учреждение. ФОТОрепортаж

Автор: 

Никополь (1006) Днепропетровская область (3910)


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От гади! Кракени тільки побажали помститися та відкрутити усі унітази у Суджі, але, як кажуть на болотах "сплашной аблом"
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15.08.2024 07:59 Ответить
 
 