Россияне за день более 10 раз ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе- повреждена инфраструктура и социальное учреждение. ФОТОрепортаж
Более десяти раз в течение дня российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, военные РФ для атак применяли дроны-камикадзе и артиллерию.
Под обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.
Вследствие атак повреждена инфраструктура. Изуродованы хозяйственное сооружение и теплица.
Кроме того, по уточненной информации, из-за утреннего обстрела в районе разрушено социальное учреждение.
Сообщается, что люди не пострадали.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий14.08.2024 19:11 Ответить Мне нравится 1
Nov
показать весь комментарий14.08.2024 19:19 Ответить Мне нравится 0
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