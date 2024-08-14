Россияне за день более 10 раз ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе- повреждена инфраструктура и социальное учреждение. ФОТОрепортаж

Более десяти раз в течение дня российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, военные РФ для атак применяли дроны-камикадзе и артиллерию.

Под обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

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Вследствие атак повреждена инфраструктура. Изуродованы хозяйственное сооружение и теплица.

Кроме того, по уточненной информации, из-за утреннего обстрела в районе разрушено социальное учреждение.

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Сообщается, что люди не пострадали.



