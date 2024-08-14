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Россияне за день более 10 раз ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами-камикадзе- повреждена инфраструктура и социальное учреждение. ФОТОрепортаж

Более десяти раз в течение дня российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, военные РФ для атак применяли дроны-камикадзе и артиллерию.

Под обстрелами находились Никополь, Покровская, Мировская, Красногригорьевская и Марганецкая громады.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 14 серпня

Вследствие атак повреждена инфраструктура. Изуродованы хозяйственное сооружение и теплица.

Кроме того, по уточненной информации, из-за утреннего обстрела в районе разрушено социальное учреждение.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 14 серпня

Сообщается, что люди не пострадали.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 14 серпня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 14 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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Підари-мокрожопі.
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14.08.2024 19:11 Ответить
там 1000 чебуреков сидят на ЗАЭС. Если их выбить, все будет тихо
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14.08.2024 19:19 Ответить
 
 