Российский дрон попал в авто в Купянске - ранен мужчина. ФОТО
14 августа войска РФ ударили FPV-дроном по гражданскому авто в Купянске на Харьковщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
14 августа около 15:40 оккупанты повторно атаковали г. Купянск FPV-дроном.
Российский беспилотник снова попал в гражданское транспортное средство. Телесные повреждения получил 37-летний водитель.
Как сообщал Цензор.НЕТ, днем 14 августа российские оккупанты ударили беспилотником по центральной части города Купянск на Харьковщине.
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