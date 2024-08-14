Российский дрон попал в авто в Купянске - ранен мужчина. ФОТО

14 августа войска РФ ударили FPV-дроном по гражданскому авто в Купянске на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

14 августа около 15:40 оккупанты повторно атаковали г. Купянск FPV-дроном.

Российский беспилотник снова попал в гражданское транспортное средство. Телесные повреждения получил 37-летний водитель.







Как сообщал Цензор.НЕТ, днем 14 августа российские оккупанты ударили беспилотником по центральной части города Купянск на Харьковщине.

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