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Российский дрон попал в авто в Купянске - ранен мужчина. ФОТО

14 августа войска РФ ударили FPV-дроном по гражданскому авто в Купянске на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

14 августа около 15:40 оккупанты повторно атаковали г. Купянск FPV-дроном.

Российский беспилотник снова попал в гражданское транспортное средство. Телесные повреждения получил 37-летний водитель.

Авто в яке влучив дрон в Куп'янську

Как сообщал Цензор.НЕТ, днем 14 августа российские оккупанты ударили беспилотником по центральной части города Купянск на Харьковщине.

Читайте: Оккупанты атаковали пожарных в Станиславе: Пострадали четверо спасателей. ФОТОрепортаж

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обстрел (27129) дроны (3912) Купянск (634)


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