Оккупанты атаковали пожарных в Станиславе: Пострадали четверо спасателей. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли повторный удар по спасателям в Станиславе, которые преодолевали последствия предыдущего вражеского обстрела на Херсонщине.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, специалисты местной бригады пожарной охраны ликвидировали пожар, возникший из-за российского обстрела, когда оккупанты ударили снова.
В результате сброса взрывчатки с БпЛА изуродован автомобиль спасателей.
Кроме того, пострадали четверо пожарных, которые находились на улице. Они получили легкие ранения: контузии и взрывные травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации.
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