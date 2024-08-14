Оккупанты атаковали пожарных в Станиславе: Пострадали четверо спасателей. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли повторный удар по спасателям в Станиславе, которые преодолевали последствия предыдущего вражеского обстрела на Херсонщине.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, специалисты местной бригады пожарной охраны ликвидировали пожар, возникший из-за российского обстрела, когда оккупанты ударили снова.

В результате сброса взрывчатки с БпЛА изуродован автомобиль спасателей.

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Кроме того, пострадали четверо пожарных, которые находились на улице. Они получили легкие ранения: контузии и взрывные травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации.

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