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Новости Война
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Войска РФ обстреляли Берислав на Херсонщине: травмирован мужчина

Російські війська вдарили по Бериславу

Днем 14 августа российские войска ударили по городу Берислав Херсонской области, в результате чего мужчина получил сильные ожоги.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 13:00 российские войска ударили по Бериславу. Во время тушения пожара, возникшего из-за российских обстрелов, 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Он получает необходимую медицинскую помощь.

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обстрел (26961) Берислав (139) Херсонская область (4726)


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