Войска РФ обстреляли Берислав на Херсонщине: травмирован мужчина
Днем 14 августа российские войска ударили по городу Берислав Херсонской области, в результате чего мужчина получил сильные ожоги.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 13:00 российские войска ударили по Бериславу. Во время тушения пожара, возникшего из-за российских обстрелов, 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали. Он получает необходимую медицинскую помощь.
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