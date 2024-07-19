Рашисты "объявили охоту" на спасателей, - глава ГСЧС Даник

Российские оккупационные войска охотятся на спасателей, поэтому ГСЧС постоянно меняет алгоритмы безопасности.

Об этом заявил председатель ГСЧС Украины Андрей Даник в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Почти каждый день мы теряем людей. В последнее время враг вообще объявил охоту на наших сотрудников. Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 93 чрезвычайника, почти 400 получили ранения. Но эти цифры с каждым днем, к сожалению, увеличиваются", - пояснил глава ГСЧС.

По словам Даника, сейчас разрабатываются алгоритмы безопасности, постоянно меняют подходы, придумывают новые организационные или технические средства защиты. В целом о них не будут рассказывать.

"Враг как только что-то узнает - вносит коррективы в свои действия. И получается так, что то, что месяц назад было актуально, рабочее, по состоянию на сегодня уже не работает", - добавил он.

Для обеспечения безопасности спасателей используют робототехнику, также продолжается активная работа по средствам радиоэлектронной разведки, подытожил Даник.

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