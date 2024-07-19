Рашисти "оголосили полювання" на рятувальників, - голова ДСНС Даник

Російські окупаційні війська полюють на рятувальників, тому ДСНС постійно змінює алгоритми безпеки.

Про це заявив голова ДСНС України Андрій Даник в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Майже щодня ми втрачаємо людей. Останнім часом ворог взагалі оголосив полювання на наших співробітників. Всього з початку повномасштабного вторгнення загинули 93 надзвичайники, майже 400 отримали поранення. Але ці цифри з кожним днем, на жаль, збільшуються", - пояснив очільник ДСНС.

За словами Даника, наразі розробляються алгоритми безпеки, постійно змінюють підходи, вигадують нові організаційні чи технічні засоби захисту. Назагал про них не розповідатимуть.

"Ворог як тільки щось дізнається – вносить корективи у свої дії. І виходить так, що те, що місяць назад було актуальне, робоче, станом на сьогодні вже не працює", - додав він.

Для гарантування безпеки рятувальників використовують робототехніку, також триває активна робота щодо засобів радіоелектронної розвідки, підсумував Даник.

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