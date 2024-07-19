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Запорізькі піротехніки ДСНС знищили бойову частину авіаційної ракети. ФОТОрепортаж

 Піротехніки ДСНС неподалік Запоріжжя, в плавнях, виявили бойову частину авіаційної ракети, яку згодом знешкодили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСНС.

Зазначається, що під час гасіння пожежі у плавневій зоні річки Дніпро, виявлено бойову частину керованої авіаційної ракети.

"Сапери дісталися до місця виявлення на плавзасобі. Згодом — знищили вибухонебезпечний предмет", - ідеться в повідомленні.

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У плавнях Дніпра біля Запоріжжя виявили бойову частину авіаційної ракети
У плавнях Дніпра біля Запоріжжя виявили бойову частину авіаційної ракети
У плавнях Дніпра біля Запоріжжя виявили бойову частину авіаційної ракети

У ДСНС нагадали: при виявленні підозрілого предмета:

  • - Не чіпайте, Не розбирайте, Не нагрівайте, Не допускайте до предмета дітей.
  • Негайно телефонуйте 101, 102 чи 112.

Автор: 

Запоріжжя (2321) ракети (4102) знищення (7719) ДСНС (5193) сапер (206)


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