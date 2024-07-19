Запорізькі піротехніки ДСНС знищили бойову частину авіаційної ракети. ФОТОрепортаж

Піротехніки ДСНС неподалік Запоріжжя, в плавнях, виявили бойову частину авіаційної ракети, яку згодом знешкодили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСНС.

Зазначається, що під час гасіння пожежі у плавневій зоні річки Дніпро, виявлено бойову частину керованої авіаційної ракети.

"Сапери дісталися до місця виявлення на плавзасобі. Згодом — знищили вибухонебезпечний предмет", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сапери ДСНС вилучили 250-кілограмову фугасну бомбу з двору приватного будинку у Костянтинівці. ВIДЕО







У ДСНС нагадали: при виявленні підозрілого предмета: