Запорізькі піротехніки ДСНС знищили бойову частину авіаційної ракети. ФОТОрепортаж
Піротехніки ДСНС неподалік Запоріжжя, в плавнях, виявили бойову частину авіаційної ракети, яку згодом знешкодили.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСНС.
Зазначається, що під час гасіння пожежі у плавневій зоні річки Дніпро, виявлено бойову частину керованої авіаційної ракети.
"Сапери дісталися до місця виявлення на плавзасобі. Згодом — знищили вибухонебезпечний предмет", - ідеться в повідомленні.
У ДСНС нагадали: при виявленні підозрілого предмета:
- - Не чіпайте, Не розбирайте, Не нагрівайте, Не допускайте до предмета дітей.
- Негайно телефонуйте 101, 102 чи 112.
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