Запорожские пиротехники ГСЧС уничтожили боевую часть авиационной ракеты. ФОТОрепортаж
Пиротехники ГСЧС неподалеку от Запорожья, в плавнях, обнаружили боевую часть авиационной ракеты, которую впоследствии обезвредили.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГСЧС.
Отмечается, что во время тушения пожара в плавневой зоне реки Днепр, обнаружена боевая часть управляемой авиационной ракеты.
"Саперы добрались до места обнаружения на плавсредстве. Впоследствии - уничтожили взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили: при обнаружении подозрительного предмета:
- Не трогайте, Не разбирайте, Не нагревайте, Не допускайте к предмету детей.
- Немедленно звоните по телефону 101, 102 или 112.
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