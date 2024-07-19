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Запорожские пиротехники ГСЧС уничтожили боевую часть авиационной ракеты. ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС неподалеку от Запорожья, в плавнях, обнаружили боевую часть авиационной ракеты, которую впоследствии обезвредили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГСЧС.

Отмечается, что во время тушения пожара в плавневой зоне реки Днепр, обнаружена боевая часть управляемой авиационной ракеты.

"Саперы добрались до места обнаружения на плавсредстве. Впоследствии - уничтожили взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.

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У плавнях Дніпра біля Запоріжжя виявили бойову частину авіаційної ракети
У плавнях Дніпра біля Запоріжжя виявили бойову частину авіаційної ракети
У плавнях Дніпра біля Запоріжжя виявили бойову частину авіаційної ракети

В ГСЧС напомнили: при обнаружении подозрительного предмета:

  • Не трогайте, Не разбирайте, Не нагревайте, Не допускайте к предмету детей.
  • Немедленно звоните по телефону 101, 102 или 112.

Автор: 

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