Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину дронами-камікадзе і з важкої артилерії

Російські загарбники з ночі атакують Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор бив по самому Нікополю. Поцілив і по Марганецькій громаді.

Яких збитків завдали окупанти ще уточнюється. Головне, що минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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