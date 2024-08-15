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Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину дронами-камікадзе і з важкої артилерії

Наслідки обстрілу Червоногригорівської громади 13 серпня

Російські загарбники з ночі атакують Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор бив по самому Нікополю. Поцілив і по Марганецькій громаді.

Яких збитків завдали окупанти ще уточнюється. Головне, що минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за день понад 10 разів ударили по Нікопольщині дронами-камікадзе та з артилерії: Пошкоджено інфраструктуру та соціальний заклад. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3687)


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От гади! Кракени тільки побажали помститися та відкрутити усі унітази у Суджі, але, як кажуть на болотах "сплашной аблом"
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15.08.2024 07:59 Відповісти
 
 