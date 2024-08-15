Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину дронами-камікадзе і з важкої артилерії
Російські загарбники з ночі атакують Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор бив по самому Нікополю. Поцілив і по Марганецькій громаді.
Яких збитків завдали окупанти ще уточнюється. Головне, що минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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Dombass
показати весь коментар15.08.2024 07:59 Відповісти Мені подобається 0
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