Вибух пролунав у Павлограді: Виникла пожежа, постраждав 21-річний хлопець (оновлено)

Вибух пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомили місцеві жителі.

Зазначається, що вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Згодом глава ОВА Сергій Лисак повідомив: "Гучно було у Павлограді. Після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Деталі наразі уточнюємо. На місці працюють відповідні служби. Вживаються всі заходи для ліквідації наслідків".

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