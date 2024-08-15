УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12453 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
493 0

Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: Пошкоджено будинки, інфраструктуру та підприємства. ФОТОрепортаж

Протягом дня ворог не припиняв атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Застосовував важку артилерію, цілив дронами-камікадзе.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами окупантів перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено інфраструктуру, приватне і транспортне підприємства, агрофірму, станцію техобслуговування.

Обстріл Нікопольщини 15 серпня

Крім того, понівечено багатоповерхівку, дві приватні оселі, чотири легкові автівки.

Повідомляється, що минулося без загиблих та поранених.

Також читайте: Росіяни обстрілюють Дніпропетровщину дронами-камікадзе і з важкої артилерії

Обстріл Нікопольщини 15 серпня
Обстріл Нікопольщини 15 серпня

Нагадаємо, сьогодні у Павлограді пролунав вибух, унаслідок чого виникла пожежа, постраждав 21-річний хлопець.

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 