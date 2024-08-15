Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: Пошкоджено будинки, інфраструктуру та підприємства. ФОТОрепортаж
Протягом дня ворог не припиняв атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Застосовував важку артилерію, цілив дронами-камікадзе.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під обстрілами окупантів перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Унаслідок ворожих атак пошкоджено інфраструктуру, приватне і транспортне підприємства, агрофірму, станцію техобслуговування.
Крім того, понівечено багатоповерхівку, дві приватні оселі, чотири легкові автівки.
Повідомляється, що минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, сьогодні у Павлограді пролунав вибух, унаслідок чого виникла пожежа, постраждав 21-річний хлопець.
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