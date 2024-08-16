Упродовж ночі й ранку росіяни атакували Нікопольщину з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси: Пошкоджено інфраструктуру, підприємство і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Ввечері і вночі ворог атакував Нікопольський район артилерією, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Зранку російські війська продовжили терор.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Унаслідок атак понівечена інфраструктура. Потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина. А ще зайнялася будівля, що не експлуатувалася, вогонь загасили. Пошкоджено й лінію електропередач.



Повідомляється, що люди не постраждали.

Нині в області триває повітряна тривога.

Також дивіться: Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: Пошкоджено будинки, інфраструктуру та підприємства. ФОТОрепортаж



