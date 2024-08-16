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Упродовж ночі й ранку росіяни атакували Нікопольщину з артилерії, дронами-камікадзе та скидали боєприпаси: Пошкоджено інфраструктуру, підприємство і ЛЕП. ФОТОрепортаж

Ввечері і вночі ворог атакував Нікопольський район артилерією, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Зранку російські війська продовжили терор.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Обстріли Нікопольщини 16 серпня

Унаслідок атак понівечена інфраструктура. Потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина. А ще зайнялася будівля, що не експлуатувалася, вогонь загасили. Пошкоджено й лінію електропередач.

Повідомляється, що люди не постраждали.

Нині в області триває повітряна тривога.

Також дивіться: Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: Пошкоджено будинки, інфраструктуру та підприємства. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 16 серпня
Обстріли Нікопольщини 16 серпня

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1189) Дніпропетровська область (3721)


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А ми їм гуманітарку і по будинках та адмін будівлях не стріляєм магазини не грабуєм мешканців не гнобимо ждемо ніж в спину бо маємо прислів'я скільки вовка не корми
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16.08.2024 09:10 Відповісти
 
 