Ночью и утром россияне атаковали Никопольщину, над Днепропетровщиной уничтожены 2 "Шахеда"

В течение ночи и утром российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью и на утро агрессор атаковал Никопольщину. Враг бил по Никополю и Мировской громаде из артиллерии. Сбрасывал боеприпасы с БпЛА", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обошлось без погибших и пострадавших.



Также сообщается, что в других районах области - без прилетов.

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Кроме того, Лысак сообщил, что этой ночью защитники неба уничтожили над областью 2 "Шахеда".