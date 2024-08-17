Ночью и утром россияне атаковали Никопольщину, над Днепропетровщиной уничтожены 2 "Шахеда"
В течение ночи и утром российские войска били по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью и на утро агрессор атаковал Никопольщину. Враг бил по Никополю и Мировской громаде из артиллерии. Сбрасывал боеприпасы с БпЛА", - говорится в сообщении.
Как отмечается, обошлось без погибших и пострадавших.
Также сообщается, что в других районах области - без прилетов.
Кроме того, Лысак сообщил, что этой ночью защитники неба уничтожили над областью 2 "Шахеда".
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